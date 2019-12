Mesmo com concorrência, Guarani quer seguir com Lucas Crispim em 2020

O Guarani sinalizou desejo de renovar com Lucas Crispim para 2020 – o vínculo anterior era válido até 1º de dezembro. Meia-atacante e um dos ícones da recuperação do time na Série B, é um dos pedidos do técnico Thiago Carpini à diretoria para fazer parte do grupo para o Campeonato Paulista – a tendência é de que cerca de sete peças do atual elenco continuem no clube.

O futuro no Brinco de Ouro, entretanto, ainda é incerto. De acordo com apuração da reportagem, o atleta interessa a outro clube participante do Campeonato Paulista, com maior poderio financeiro, o que pode atrapalhar os planos campineiros.

Crispim viveu temporada de altos e baixos com a camisa do Guarani. Titular no início do Paulistão, teve ruptura do tendão de Aquiles, foi submetido por cirurgia e ficou afastado dos gramados por seis meses.

O jogador, entretanto, ao se recuperar totalmente, tornou-se peça chave do esquema tático de Carpini no returno da Série B e participou decisivamente na campanha de recuperação na luta contra a zona de rebaixamento – marcou dois gols (ambos em cima do Atlético-GO) em 25 partidas.

O Guarani terminou sua participação na Série B na 13ª colocação, com 44 pontos, contra 39 do Londrina, o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.