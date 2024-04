Mesmo com avanços na preservação, desmatamento no mundo permanece alto

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 04/04/2024 - 15:31 Para compartilhar:

Países como o Brasil e a Colômbia reduziram drasticamente as taxas de perda de florestas tropicais, mas os ganhos foram em grande parte anulados pela destruição em países como Bolívia, Laos e Nicarágua.Não é que o desmatamento seja algo exclusivo de agora. Mais da metade das terras habitáveis ​​do planeta já foram cobertas por florestas exuberantes e os seres humanos vêm alterando as paisagens há pelo menos 10 mil anos. O problema é que a perda florestal acelerou dramaticamente no último século.

De 1900 para cá, uma área do tamanho dos Estados Unidos foi desmatada. A mesma quantidade que foi perdida nos 9.000 anos anteriores, de acordo com a plataforma científica online Our World in Data. E as perdas continuam.

De acordo com um novo estudo da Global Forest Watch publicado pela organização de investigação World Resources Institute (WRI), a cada semana em 2023, o planeta perdeu uma cobertura florestal tropical do tamanho de Cingapura. Isso mesmo com a perda florestal tendo caído em comparação com 2022.

Normalmente, as florestas são derrubadas para limpar terras para a agricultura e pecuária – principalmente para criação de gado, cultivo de soja e extração de óleo de palma – ou para obtenção de madeira.

Mas essa não é a única causa do aumento no desmatamento. Incêndios florestais também têm tido um grande impacto nessa questão, à medida que as alterações climáticas os tornam cada vez mais frequentes. Incêndios recordes no Canadá levaram a um aumento de cinco vezes na perda de florestas no ano passado.

Visando frear os impactos das mudanças climáticas, a maioria dos países se comprometeu a zerar a perda florestal até 2030. Mas essa meta não está nem perto dos níveis necessários para ser atingida em apenas seis anos.

"O mundo deu dois passos para frente e dois para trás no que diz respeito à perda florestal do ano passado”, disse Mikaela Weisse, Diretora Global de Observação Florestal do WRI, em um comunicado.

Países como o Brasil e a Colômbia reduziram drasticamente as taxas de perda de florestas tropicais, mas os seus ganhos foram em grande parte anulados por enormes aumentos em países como Bolívia, Laos e Nicarágua, de acordo com os dados do estudo pesquisados ​​pela Universidade de Maryland, nos Estados Unidos.

Por que as florestas são tão importantes?

Florestas saudáveis ​​garantem que os humanos tenham ar suficiente para respirar, absorvendo dióxido de carbonoe produzindo oxigênio.

As florestas também recarregam a nossa água potável e funcionam como filtros naturais. Seus sistemas radiculares absorvem o excesso de nutrientes e poluentes do escoamento das chuvas antes de entrarem nos aquíferos, mantendo a água segura para consumo.

Essas mesmas raízes protegem contra deslizamentos de terra ao manterem o solo unido, combatem as inundações após fortes chuvas, uma vez que ajudam na absorção de água, e, no caso das florestas de mangue, amortecem as ondas durante as tempestades, atuando como uma fortaleza costeira.

As florestas também desempenham um papel importante na nossa garantia de alimentos, seja de maneira direta, através do abrigo direto de frutas e animais selvagens que as pessoas comem, seja de maneira indireta, através do apoio à agricultura através do abrigo de polinizadores e do fornecimento de água.

Elas sustentam diretamente a subsistência de 1,6 milhão de pessoas, fornecendo madeira, combustível, alimentos, empregos e abrigo. Cerca de 300 milhões de pessoas vivem em florestas.

Além das vidas humanas, as florestas sustentam mais de 80% da biodiversidade terrestre, incluindo 80% dos anfíbios e 75% das aves. As florestas tropicais são especialmente pesadas, abrigando mais da metade das espécies de vertebrados do mundo.

Quando as florestas tropicais são derrubadas, cerca de 100 espécies são extintas todos os dias, de acordo com a ONG internacional de conservação WWF. A biodiversidade é fundamental para a sobrevivência contínua da humanidade.

Como as florestas estão ligadas às mudanças climáticas?





As florestas são essenciais para abrandar as mudanças climáticas. Os modelos elaborados pelo órgão científico da ONU, o Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC), mostraram que parar o desmatamento e restaurar árvores é fundamental para manter o aquecimento do planeta abaixo dos 2 graus Celsius. Esse é o limite acordado pelos líderes mundiais em Paris em 2015 para evitar os piores efeitos da crise climática.

Isto ocorre porque as florestas são os maiores sequestradores de carbono do planeta, juntamente com os oceanos e o solo. Elas absorvem grandes quantidades dos gases que aquecem o clima, que são em grande parte liberados pela queima de combustíveis fósseis.

Mas quando as florestas são desmatadas, não só perdemos uma força potencial de absorção do CO2, como lançamos mais gás carbônico de volta na atmosfera, o que acelera os impactos das mudanças climáticas.

Apesar disso, não é apenas o seu papel na regulação do CO2 que afeta a atmosfera. As florestas também ajudam na criação de nuvens, que refletem a luz solar de volta ao espaço. Elas também atuam como um ar-condicionado natural quando liberam umidade no ar por meio da evaporação. Até mesmo o formato das copas das árvores desempenha um papel complexo nos movimentos do vento e nos sistemas climáticos.

O que pode ser feito para salvar as florestas?

Reversões no desmatamento são possíveis. Em 2023, o Brasil reduziu a perda de florestas nativas em 36%, enquanto as perdas caíram 49% na Colômbia, em comparação com o ano anterior, em parte graças à ação política.

Os ganhos da Colômbia foram em grande parte impulsionados por um processo de paz dentro do país, com negociações entre diferentes grupos armados a dar prioridade explícita à conservação das florestas.

No caso do Brasil, o presidente Lula fez do desmatamento uma meta políticapor meio do fortalecimento da aplicação da lei, da revogação de políticas ambientalmente destrutivas e do reconhecimento de territórios indígenas. Completamente o oposto do governo federal anterior, cujas políticas ajudaram a impulsionar a perda de florestas sob o pretexto de da busca por desenvolvimento econômico.

"Os países podem reduzir as taxas de perda florestal quando reúnem vontade política para fazer isso. Mas também sabemos que o progresso pode ser revertido quando os ventos políticos mudam”, disse Rod Taylor, Diretor Global de Florestas do WRI, numa teleconferência.

De acordo com Taylor, para contrariar este efeito ioiô, é importante que se reconheça o valor que a floresta enquanto está viva. "A economia global precisa aumentar o valor das florestas em pé em relação aos ganhos de curto prazo oferecidos pelo desmatamento de florestas para abrir caminho a explorações agrícolas, minas ou novas estradas”, argumentou.

De que outra maneira as florestas podem ser protegidas?

Algumas formas de fazer isso incluem iniciativas globais que atribuem um valor às florestas com base na quantidade de carbono que elas podem armazenar. Há também esforços de especialistas para pagar diretamente aos residentes e proprietários de terras que ajudam a preservar áreas florestais.





As regulamentações podem ajudar a combater o desmatamento, concentrando-se nas cadeias de abastecimento. O novo regulamento sobre desmatamento da União Europeia, por exemplo, vai pressionar as empresas para garantir que as importações de gado, cacau, café, óleo de palma, borracha, soja e produtos de madeira não provenham de terras recentemente desmatadas.

Apoiar as comunidades indígenas em florestas saudáveis ​​pode ajudar a proteger contra o desmatamento. Segundo o Banco Mundial, cerca de 36% das florestas intactas remanescentes estão em terras indígenas.

O reflorestamento de áreas desmatadas é essencial para alcançar o Acordo de Paris, e muitos países até consideram estabelecer uma floresta onde anteriormente não existia nenhuma.

"São necessários mecanismos globais ousados ​​​​e iniciativas locais únicas para alcançar reduções no desmatamento em todos os países tropicais”, disse o especialista florestal Rod Taylor.

