Mesmo com ajuda da Globo, saiba o que Wanessa Camargo pode fazer para sair do cancelamento

No próximo domingo, 17, a cantora Wanessa Camargo, 40, que no começo de fevereiro foi expulsa do Big Brother Brasil 24, da TV Globo, após a produção do programa ter considerado que ela deu um tapa no pé de Davi, enquanto ele dormia, concedeu sua primeira entrevista à jornalista Renata Ceribelli, do “Fantástico“, após ser desclassificada do reality.

Durante a gravação do jornalístico, a filha de Zezé Di Camargo falou sobre as acusações de racismo e do caso de agressão contra o motorista de aplicativo. Em um dos trechos divulgados na mídia, Wanessa confirmou ter atitudes enquadradas no chamado racismo estrutural.

“Eu não sou os 55 dias que passei lá na casa. Eu sou 40 anos de vida”, ressaltou a cantora na ocasião.

Racismo estrutural

Na noite da última terça-feira, 12, Wanessa Camargo publicou um vídeo nas redes sociais assumindo ter cometido racismo estrutural contra Davi no BBB24. Na postagem, a cantora disse ter tirado um tempo nos últimos dias para refletir e avaliou algumas falas e comportamentos que teve na atração.

Wanessa pediu desculpas a Davi, à família dele e a todas as pessoas negras que se sentiram machucadas e ofendidas. “Eu quero deixar registrado também que a conversa e o aprendizado sobre esse tema não se encerram por aqui. Eu quero aprender e conhecer, me tornar antirracista e, assim, contribuir para uma sociedade muito mais justa, consciente e igualitária para todos nós”, disse a famosa.

Globo cria força tarefa

Assim como fez com a rapper Karol Conká, que foi eliminada do ‘BBB21‘ com recorde de rejeição, alcançando a porcentagem de 99,17% dos votos, a TV Globo resolveu fazer a mesma força-tarefa para Wanessa Camargo com o objetivo de “limpar a barra” da famosa junto ao público, e consequentemente salvar sua carreira.

Como funciona essa limpeza de imagem?

Na época, Karol participou de vários programas da emissora, mostrando que se arrependeu de tudo que fez no reality e até ganhou um documentário na Globoplay “A Vida Depois do Tombo”, que mostrou a vida da ex-BBB após ela ter sido cancelada pelo Brasil.

O que Wanessa Camargo pode fazer para sair do cancelamento?

A IstoÉ Gente conversou com Higor Gonçalves, jornalista especializado em gestão estratégica de imagem, que fez uma análise e explicou o que a cantora Wanessa Camargo pode fazer para ser descancelada. Confira!

Segundo o especialista, a artista vai ter um trabalhão para gerenciar a crise e retomar os trabalhos.

“Wanessa terá o desafio gigantesco de reconstruir a própria imagem pública. Fazer um ‘rebranding’, que, tecnicamente, são estratégias de marketing voltadas ao reposicionamento no mercado. Ela precisará reconhecer os erros cometidos durante a passagem pelo BBB24, ser transparente ao lidar com os equívocos, assumir as responsabilidades que lhes couberem e, principalmente, adotar uma nova postura coerente com aquilo que prega. Não vai ser tarefa fácil. Mas, também não será impossível. O público que ‘cancela’ também é o que ‘perdoa’”, começa.

“Os objetivos de uma figura pública que se predispõem a participar de um reality show quase sempre são os mesmos: apresentar-se a antigos e novos públicos, difundir a própria imagem, promover projetos profissionais, e, consequentemente, atrair mais fãs, patrocinadores e rendimentos. Nem todas, porém, conseguem capitalizar de modo eficaz a alta exposição dentro de um programa do gênero. Algumas, inclusive, saem ‘queimadas’ da experiência. É o caso de Wanessa Camargo. Devido a atitudes e posturas que vêm sendo tomadas dentro do programa, perante os demais participantes, a cantora está decepcionando e causando revolta em milhões de pessoas fora da casa. Isto é muito grave para alguém que, como ela, vive da própria imagem”.

“Precisa fazer um ‘rebranding’ aqui fora. Mas, os danos, alerto, podem ser irreversíveis”, completa Higor Gonçalves.





