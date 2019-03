Mesmo após ser dispensado da Globo, Fernando Rocha é satirizado no “Tá no Ar”

O programa ‘Tá no Ar‘, da Rede Globo, exibido na noite dessa terça-feira (12) satirizou o apresentador Fernando Rocha, demitido recentemente pela emissora carioca.

Em um dos blocos do programa, o humorista Marcelo Adnet, que comanda o ‘Tá no Ar’, imitou a atuação de Rocha quando ele viralizou na internet com a sua reação um tanto diferente quando abordava o tema ‘encontro da clara com a gema’, na época em que ele apresentava o ‘Bem Estar’.

“Você sabe que essa história do exame de urina do Thiago (Lacerda) está me lembrando uma história bacana, que é o reencontro da urina com a ureia dentro do pote. Sabe como que termina esse encontro? O ‘tremelique’ da urina. Vamos chamar o comercial”, satirizou Adnet.

Fernando Rocha, por sua vez, levou com bom humor a ‘homenagem’ do ‘Tá no Ar’. “Eu adorei ! Achei o máximo! Melhor que eu poderia fazer”, brincou o apresentador.