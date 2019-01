Mesmo após saída de Dodô, Santos empresta lateral Romário ao Red Bull Brasil

Mesmo sem poder contar com Dodô para a temporada 2019, a diretoria do Santos decidiu negociar um dois laterais-esquerdos que possui vínculo com o clube. Nesta quarta-feira, na reapresentação do elenco após o período de férias, a equipe anunciou o empréstimo de Romário para o Red Bull Brasil.

Romário foi cedido para o time de Campinas para a disputa do Campeonato Paulista. E esta será a segunda passagem pelo Red Bull Brasil do lateral, de 26 anos, pois ele também defendeu o clube em 2014 e 2015.

Emprestado, Romário possui contrato com o Santos até dezembro de 2022 e chegou ao time no início de 2018, em negociação fechada no fim da gestão de Modesto Roma Júnior, após se destacar no Ceará na campanha do acesso à elite do futebol brasileiro. Mas pouco defendeu o time, com apenas duas partidas disputadas, nas rodadas iniciais do Paulistão.

Logo depois, Romário foi negociado pelo Santos. O lateral inicialmente foi emprestado ao Ceará. Mas depois fez o seu retorno ao futebol paulista para atuar no fim da temporada pelo Guarani.

Sem Romário e também Dodô, que teve o seu contrato de empréstimo encerrado no fim do ano, o elenco santista se reapresentou nesta quarta-feira com apenas uma opção de lateral-esquerdo: Orinho, de 23 anos, que em 2018 atuou por empréstimo pela Ponte Preta e agora poderá ser aproveitado pelo técnico Jorge Sampaoli em 2019.