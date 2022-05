Mesmo após goleada do Palmeiras, Abel Ferreira dá ‘puxão de orelha’ em Wesley: ‘Falta de foco e concentração’ Atacante acabou "tirando" gol certo de Zé Rafael na segunda etapa e recebeu bronca do técnico do Verdão na vitória por 5 a 0 sobre o Independiente Petrolero-BOL





O Palmeiras conquistou mais uma vitória expressiva na Libertadores-2022 ao golear o Independiente Petrolero-BOL por 5 a 0, na altitude de Sucre. Mesmo assim, houve espaço para Abel Ferreira mostrar insatisfação com a atuação de um de seus comandados. É o caso de Wesley, que recebeu um “puxão de orelha” do treinador na coletiva.

Em conversa com os jornalistas presentes no Estádio Olímpico Patria, o comandante palmeirense analisou o desempenho do jovem atacante durante o segundo tempo, quando substituiu Dudu aos 20 minutos. No entanto, ele não agradou o “chefe” enquanto esteve em campo. Para o português, houve uma falta de concentração.

– Fiquei triste pois tem a ver com foco e concentração. Eu entendo que o Wesley esteja chateado por não jogar o que ele quer, mas tem que entender que a concorrência é muito forte e que quando a equipe precisa dele, tem que dar uma boa resposta. Para mim foi falta de foco e concentração nas tarefas que peço aos jogadores.

Um lance em específico acabou descontentando não somente Abel Ferreira, mas também os companheiros. Em um cruzamento de Gustavo Scarpa, Zé Rafael desviou para o gol e a bola entraria lentamente, mas Wesley, impedido, quis dar o toque final e invalidou o que seria mais um gol alviverde. O técnico lamentou o deslize.

– Deixo que eles errem pois faz parte, mas se não somos focados, se somos relaxados, o que foi o caso, é por pura falta de concentração e leitura de jogo. Ali era um gol feito e que deveríamos ter feito. A minha forma de ser e de estar não vai mudar. Sou um eterno insatisfeito sim, mas meus jogadores sabem o quanto os admiro e os respeito – declarou o bicampeão da Libertadores em coletiva.

Com 12 pontos e 20 gols marcados, o Palmeiras disparou na liderança do grupo e já garantiu vaga na próxima fase da Libertadores, além disso o time sabe que será o primeiro lugar do Grupo A, uma vez que não pode mais ser ultrapassado. Agora, o próximo jogo pela competição será somente no dia 18 de maio, quando recebe o Emelec-EQU, às 19h, no Allianz Parque.

