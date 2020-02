Mesmo após classificação, Fluminense descarta escalar Nenê e Ganso juntos

Com o Fluminense em desvantagem de 2 a 0 no placar diante do Moto Club, o técnico Odair Hellmann não esperou o intervalo para mexer na formação e trocou o volante Yuri Lima pelo meia Paulo Henrique Ganso. A mudança deu certo, tanto que o time conseguiu virar o placar para 4 a 2, em São Luís (MA), e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil, na noite de quarta-feira.

Após o duelo, o técnico deixou claro que a estratégia foi circunstancial, avisando que não pretende escalar Ganso junto a Nenê no início das partidas. Pesa para isso a sua preocupação com a segurança do sistema defensivo.

“É uma variação que nós temos. O time não pode ter só uma forma de jogar. A gente visualiza sempre o próximo jogo. A princípio continuamos com um meia de ligação. A gente vai usar os dois sempre para potencializar a qualidade que eles têm. A ideia segue sendo com um meia só, mas não tem nada definitivo. Se isso nos mostrar na sequência que podemos mudar, ser agressivo ofensivamente e seguros defensivamente, vamos usar inicialmente também”, afirmou o treinador.

Apesar do alívio pela classificação, Odair admitiu incômodo com a atuação do Fluminense contra o Moto Club. Ele apontou que o time foi vazado em lances que foram estudados e cobrou mais atenção dos seus jogadores.

“Mostramos na preleção as características, uma dessas era a bola longa, outra era a bola parada no primeiro pau. Temos consciência de que erramos em coisas que treinamos. Sabíamos que isso poderia acontecer. Nós precisamos corrigir isso. Não podemos entrar em um jogo e dar essa possibilidade, tendo estudado o adversário”, disse.

Ao mesmo tempo, Odair elogiou a inteligência emocional do elenco do Fluminense na busca pela virada. “Iniciar o jogo perdendo de 2 a 0 pode comprometer a vitória, a classificação. Depois do segundo gol, a equipe se estabilizou e teve méritos de não entrar em desespero ou de querer fazer gol a qualquer custo. Eles baixaram a linha de marcação em um campo pesado, não dava para acelerar o jogo. Depois de um tempo, trocamos passes, circulamos e por isso vencemos por 4 a 2, fomos merecedores da classificação”, acrescentou.

Classificado à segunda fase da Copa do Brasil, o Fluminense vai encarar o Botafogo-PB na próxima quarta-feira, no Maracanã. Antes, no mesmo local, no domingo, estreará na Taça Rio diante do Madureira.