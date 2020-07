Mesmo após casos de covid-19, liga de beisebol dos EUA começa no próximo dia 23

Com pouco mais de quatro meses e meio de atraso, a temporada do beisebol nos Estados Unidos vai começar no próximo dia 23. Na noite de segunda-feira, a MLB (Major League Baseball) anunciou a tabela da temporada de 2020, que será reduzida a apenas dois meses de duração por conta da pandemia do novo coronavírus. Cada time jogará 60 partidas – ao invés das 162 em um campeonato normal – até o dia 27 de setembro, o que fará com que cada um tenha só seis dias sem atuar nesse período.

O dia de estreia, chamado de “Opening Day”, terá dois jogos: o atual campeão Washington Nationals receberá o New York Yankees e, em uma das maiores rivalidades da MLB, o Los Angeles Dodgers – em busca do oitavo título seguido da divisão Oeste da National League – jogará em casa contra o San Francisco Giants.

A confirmação do início da temporada foi divulgada três dias após a MLB anunciar que 31 jogadores e sete membros de comissões técnicas deram positivo para covid-19 nos testes gerais promovidos pela liga durante a retomada dos treinamentos. Foi pouco mais de 1% de contaminados entre as 3.185 pessoas testadas.

As equipes não podem revelar os atletas que deram positivo, mas Delino DeShields Jr., do Cleveland Indians, e Brett Martin, do Texas Rangers, revelaram que estão com a doença. Segundo o protocolo da MLB, qualquer jogador que testar positivo terá que ter resultado negativo duas vezes, com 24 horas entre os testes e sem febre por 72 horas, para estar apto a se juntar a sua equipe.

