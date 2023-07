Meses após problema de saúde misterioso, Jamie Foxx ‘dá as caras’ nas redes sociais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2023 - 3:52 Compartilhe

Nesta quinta-feira, 20, Jamie Foxx publicou sua primeira foto de rosto desde que foi internado, em abril. O ator sofreu uma emergência médica não especificada, que jornais americanos especulam ter sido um acidente vascular cerebral.

Na foto recente, Foxx aparece vestindo terno e sentado no capô de um carro de corrida. “Grato pela minha família BetMGM e por algumas boas noites em Vegas. Temos grandes coisas vindo em breve”, anunciou, na legenda da publicação.

O post foi feito apenas alguns dias depois da primeira aparição pública do ator após a internação. No início de julho, ele foi visto fazendo um passeio de barco pelo rio Chicago, em Illinois (EUA). No vídeo, divulgado pelo “TMZ”, Foxx acenou para fãs e aparentava estar saudável.

