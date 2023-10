Mesas de refeitórios abrigam 60.000 vezes mais bactérias do que um vaso sanitário, diz estudo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 20/10/2023 - 6:01 Para compartilhar:

Um novo relatório assustador revela que as mesas do refeitório de uma faculdade média abrigam 60.000 vezes mais bactérias do que um assento de vaso sanitário doméstico típico.

Pesquisadores do College Rover procuraram identificar os locais com mais germes em vários campi, examinando várias áreas, incluindo banheiros, áreas comuns em dormitórios e teclados em laboratórios de informática. Os esfregaços foram então testados para determinar os tipos e números de germes.

Além dos testes com cotonetes, os pesquisadores também entrevistaram 1.000 estudantes sobre suas próprias experiências e hábitos de higiene.

“É a primeira vez que milhares de pessoas vivem sozinhas, sem que ninguém as limpe. Sem quaisquer hábitos de higiene constantes, os germes podem acumular-se rapidamente”, disse Bill Townsend, fundador e CEO da College Rover.

As áreas comuns são, obviamente, um repositório de escória, concluiu o estudo. Cerca de metade dos alunos não limpa as superfícies partilhadas – como mesas, secretárias ou teclados – antes ou depois de as utilizar.

E embora os banheiros públicos das faculdades sejam previsivelmente o pesadelo dos germafóbicos, outros lugares surpreendentes – como lavanderias comunitárias – também eram bastante assustadores, contendo em média 21 vezes mais bactérias do que uma tigela para animais de estimação.

Esconder-se em seu dormitório não necessariamente o manterá seguro – quase 30% dos estudantes admitiram denunciar seus colegas de quarto a um assistente residente por questões de limpeza e higiene. E 15% dos estudantes confessam limpar o espaço residencial apenas uma vez por mês, enquanto cerca de 40% esperam um mês ou mais para trocar e lavar os lençóis.

Nem toda a sujeira é invisível – um em cada quatro estudantes disse ao College Rover que encontrou uma camisinha usada em algum lugar do campus ou em seus dormitórios.

Mas, apesar de toda a bobagem autocausada, 45% dos estudantes pesquisados ​​afirmaram estar hiperconscientes em relação aos germes.

Ou, pelo menos, de outras pessoas.

Na ausência da capacidade de controlar o comportamento de outra pessoa, disse Townsend, do College Rover, existem várias medidas simples que os envolvidos podem tomar para proteger a si mesmos e a todos os outros.

“É importante que os alunos estejam atentos, pratiquem a etiqueta de higiene e desinfetem as superfícies públicas”, alertou.

“Como todos aprendemos durante a pandemia, existe uma responsabilidade partilhada de estar limpo para proteger todos nós.”

