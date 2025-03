Mesada, namoro com Gabigol e vida de luxo: Rafaella Santos completa 29 anos

Nesta terça-feira, 11, a influenciadora Rafaella Santos, irmã de Neymar, está completando 29 anos. Rafa, como é chamada pelos mais íntimos, é a única irmã do jogador, filhos de Nadine Santos e Neymar da Silva Santos, atualmente divorciados. Ela nasceu em 11 de março de 1996, em São Paulo.

Desde que se tornou famosa, Rafaella tem colhido os frutos da fama por ser irmã do camisa 10 do Santos. Com quase 6 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora compartilha publicações sobre bem-estar, viagens e produções cheias de estilo.

Nesta data especial, a reportagem de IstoÉ Gente faz uma retrospectiva da vida de Rafaella Santos. Confira!

Vida de luxo

Em suas redes sociais, Rafaella ostenta roupas de grife, viagens pelo mundo, jatinho e imóveis de luxo, além de ser dona de mansões em São Paulo.

Namoro com Gabigol

Em janeiro deste ano, Rafaella Santos e Gabigol reataram o namoro. No Instagram, o jogador do Cruzeiro postou os primeiros registros ao lado da irmã de Neymar. Gabigol posou junto com a amada em campo e depois apareceu de mãos dadas com ela em outra imagem.

Rafaella e Gabigol mantêm um namoro, com algumas idas e vindas, desde 2017. Os dois se conheceram quando o atleta ainda atuava no Santos.

Após a influenciadora terminar a relação com o também jogador Lucas Lima, ela assumiu publicamente que estava mantendo um relacionamento com Gabriel. O último término foi anunciado em 2023.

Possível treta familiar

No Carnaval deste ano, Rafaella Santos mostrou um momento de paz e harmonia com a cunhada, a também influenciadora Bruna Biancardi, atual companheira de Neymar, que está à espera da segunda filha com o jogador. No Instagram, Rafaella Santos deixou um elogio em uma das fotos de Biancardi. A atitude marcou um momento de reaproximação entre as cunhadas após o unfollow de Rafaella em Bruna em 2024.

Rafaella também surpreendeu ao deixar um elogio nas redes sociais para a cunhada. “Gatinha!!!”, escreveu, adicionando um emoji de foguinho.

Em julho de 2024, após Neymar compartilhar pela primeira vez fotos ao lado de sua filha Helena, fruto do envolvimento com a modelo Amanda Kimberlly, uma nova polêmica envolvendo sua família ganhou destaque. Rafaella Santos, irmã do jogador, deixou de seguir Bruna Biancardi, com quem Neymar havia recentemente reatado o namoro.

A situação gerou repercussão nas redes sociais, após os internautas perceberem o unfollow de Rafaella em relação a Bruna, embora a influenciadora ainda continuasse seguindo a irmã do atleta. Diante da grande repercussão, Rafaella voltou a seguir a mãe de Mavie.

Mesada

Recentemente, Rafaella Santos repercutiu na mídia após a jornalista Gaby Cabrini, do programa “Fofocalizando”, do SBT, informar que a namorada de Gabigol levou uma bronca do pai, Neymar Santos, depois de recorrer a ele para pedir ajuda, pois havia gasto mais do que deveria no cartão de crédito.

Segundo Gaby, a fatura de Rafaella teria sido de R$ 6 milhões, referente aos gastos da influenciadora no mês de dezembro.

A famosa, que teria se assustado ao ver o valor final da fatura de seu cartão sem limites, pediu ajuda ao pai, que, apesar de furioso com o gasto elevado, acabou cedendo e pagando a conta.

Os gastos de Rafaella, ainda de acordo com a filha de Roberto Cabrini, teriam sido com “besteirinhas”, como bolsas, além de compras mais caras, como viagens de jatinho.

Como funciona a mesada de Rafaella

Segundo o colunista Matheus Baldi, diferente da maioria das pessoas, Rafaella Santos possui um cartão de crédito sem limite pré-estabelecido. “Esse tipo de benefício, comum entre milionários e celebridades, permite compras sem restrições de valor, dependendo apenas da aprovação da operadora. Assim, gastos com roupas de grife, acessórios exclusivos e viagens em jatinhos particulares são apenas parte de sua rotina”, afirma o colunista.

Ainda de acordo com Baldi, apesar de atuar como influenciadora digital e figurar na lista de sócios de alguns negócios da família, fontes próximas garantem que sua renda própria não seria suficiente para sustentar esse padrão de vida. Assim, há anos, Rafaella recebe uma espécie de mesada do pai e do irmão, Neymar Jr., que fazem questão de garantir seu conforto.

“Segundo pessoas próximas, os valores ultrapassam os seis dígitos mensais; no entanto, o pai já teria demonstrado preocupação com o ritmo crescente das despesas da filha e, mesmo mantendo as extravagâncias, estaria cada vez menos disposto a cobrir valores tão altos”, completa o colunista.

Relação com o dinheiro

Em 2023, durante uma entrevista ao PodCats, Rafaella Santos falou abertamente sobre sua relação com a fama e o dinheiro, e revelou que, no passado, se incomodava com o reconhecimento do público e com o fato de ser chamada de “irmã do Neymar”.

“A fama é algo que eu nunca busquei. Sou a Rafaella hoje, mas ainda sou irmã do Neymar, e sempre vou ser. Em matérias e em todo lugar que vou, sou chamada de ‘irmã do Neymar’. No começo, isso me incomodava, porque eu não queria ser famosa. Estava comendo e alguém tirava foto de mim, ia a um lugar e as pessoas sabiam ou inventavam coisas sem sentido. Mas entendi que era o preço que eu estava pagando por meu irmão ser um dos melhores jogadores atualmente. Isso foi um reflexo, e hoje eu aceito muito bem”, afirmou ela na ocasião.

A influenciadora também comentou sobre as críticas em relação às suas ostentações. “Sempre dizem: ‘é muito fácil ser irmã do Neymar, ter acesso e comprar tudo’, mas não é assim. Dinheiro não compra felicidade. Dinheiro não compra amigos. Até pode comprar, mas não aqueles de verdade, e sim os que são convenientes em algumas situações. Dinheiro compra algumas coisas, mas não compra a sua paz”, declarou.