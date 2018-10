Mesa-tenista brasileira usa experiência olímpica como arma nos Jogos da Juventude

Aos 18 anos, Bruna Takahashi fará história neste domingo, quando entrar em ação nos Jogos da Juventude. Será a primeira brasileira que disputa a competição tendo no currículo uma participação olímpica – ela esteve nos Jogos do Rio. A atleta do tênis de mesa vai enfrentar Hui Ling Vong, da Nova Zelândia, às 16 horas.

“Eu sei que é um campeonato bem difícil, bem grande. Como disputei a Olimpíada no Rio, então sei como funciona. Mesmo que não sejam as mesmas garotas. As meninas que vou enfrentar agora são da minha idade, então me sinto confiante para impor meu jogo e tentar conseguir um bom resultado”, disse em entrevista ao Estado.

A nadadora Ruta Meilutyte talvez seja o exemplo mais emblemático de precocidade nos Jogos da Juventude. Quando ganhou sua medalha de ouro nas provas de 50m e de 100m peito, em Nanquim-2014, ela já tinha o título de campeã olímpica nos Jogos de Londres, em 2012, nos 100m peito. Mas fenômenos como esses são raros.

Em Buenos Aires, por exemplo, outro mesa-tenista também está traçando a mesma trajetória da brasileira. É o norte-americano Kanak Jha, que competiu nos Jogos do Rio e está agora em Buenos Aires. Ele vai enfrentar o austríaco Maciej Kolodziejczyk. Essa façanha é para poucos e Bruna Takahashi é a primeira brasileira a entrar para este seleto grupo.

Ela começou sua trajetória com a raquete bem cedo e foi obtendo resultados desde pequena. Atual número 1 do Brasil, ela ocupa a 73.ª posição no ranking mundial e espera repetir o ótimo desempenho de Hugo Calderano, que nos Jogos Olímpicos da Juventude em Nanquim conquistou a medalha de bronze.

“Eu gostaria de fazer minha história assim como o Calderano fez. Ele foi bronze e ficou conhecido por isso. Eu consegui bastante resultado desde cedo, meus três técnicos ajudam a montar meu calendário, planejam bem minha agenda e por isso nunca estou parada. Isso é super importante”, afirmou.

Agora maior de idade, Bruna já não precisa mais de ajuda da família para viajar para as competições. Ela conta que sempre teve o apoio e tudo que foi preciso eles fizeram por ela. “Me ajudavam a tirar visto, davam autorização, quando estava fora mandavam documentos. Esse apoio da família foi muito importante na minha carreira.”

Em uma disputa internacional deste porte, ainda mais no tênis de mesa, obviamente que os atletas da China são favoritos, até pela hegemonia que possuem na modalidade. Bruna sabe o desafio que é enfrentar uma chinesa, mas sabe que terá de ir bem se quiser subir ao pódio. “Eu já joguei com chinesas e encaro de igual para igual. Mesmo que não ganhe, vou para tentar trazer dificuldade para elas. Meu planejamento é ganhar uma medalha para o Brasil”, avisou.

DESAFIO – Quem também busca inspiração em Hugo Calderano é Guilherme Teodoro, de 17 anos e que terá partidas duras nos Jogos da Juventude. Se sua estreia é hoje contra Rohit Pagarani, de Belize, às 10h, é na segunda rodada que ele vai encarar o japonês Tomokazu Harimoto, também neste domingo, às 17h30.

O adversário de apenas 15 anos é um fenômeno do tênis de mesa e sensação na temporada. “Ele já jogou o Pro Tour adulto, um feito histórico para ele, e esse ano derrotou o campeão olímpico. Jogar a mesma competição que ele já vale a pena. Quero jogar de igual para igual e dar o meu melhor”, comentou o brasileiro, que treina e mora na Alemanha.

“Estou bem ansioso, mas me preparei bem e espero conquistar uma medalha para o Brasil. Contra atletas chineses eu nunca joguei, mas contra japonês joguei na Europa. Eles já nascem com a bolinha na mão, é um nível acima, mas o Calderano foi bronze nos Jogos da Juventude e eu posso igualar o feito dele. Ninguém no Brasil tinha chegado ao top 40, ele atualmente é top 10, então serve de inspiração para todos nós no tênis de mesa e no esporte em geral.”

Além dos dois representantes no tênis de mesa, o Brasil inicia o primeiro dia de competição dos Jogos da Juventude com atletas em: badminton, ciclismo BMX, ginástica artística, judô, natação, remo, tênis, triatlo, vela e vôlei de praia.