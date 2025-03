Mês da endometriose: entenda a doença que afeta famosas e anônimas

Março é o mês de conscientização sobre a endometriose. Segundo o Ministério da Saúde, uma a cada 10 mulheres sofre com os sintomas da endometriose, mas nem todas têm conhecimento sobre a condição e suas consequências.

Em 2022, a reportagem de IstoÉ conversou com Mauricio Abrão, ginecologista, professor da FMUSP e presidente da Associação Americana de Ginecologia Laparoscópica (AAGL), que explicou que a doença é caracterizada pelo implante de um tecido que reveste a cavidade do útero, chamado endométrio, fora do órgão.

Conforme o médico, toda mulher em idade fértil está sujeita à endometriose, condição que pode ter relação com o estresse, alterações hormonais e imunidade. “Podemos incluir ainda a mulher que não engravidou, teve menarca (primeira menstruação) precoce, tem alto fluxo menstrual e até mesmo aquelas com histórico familiar”, completa.

Sintomas e consequências da endometriose

Os sintomas da endometriose podem variar. Os mais comuns são: dores pélvicas severas, intensificadas antes ou durante o período menstrual, evacuação ou micção dolorosa, e nas relações sexuais.

“É a principal causa de dor pélvica e de absenteísmo na mulher. Também é a principal causa da infertilidade feminina”, destaca Abrão. Ainda de acordo com ele, as consequências também incluem viver com dores intensas, fator que afeta a qualidade de vida.

A doença tem diferentes graus e pode se espalhar, “podendo se infiltrar em outros órgãos e causar aderências, o que pode levar a cirurgias na bexiga, intestino, ovários, entre outros”, segundo o especialista.

É possível prevenir ou curar a endometriose?

A endometriose não tem cura, mas pode ser administrada conforme o tratamento indicado individualmente por um ginecologista, de acordo com os sintomas e o estágio da doença.

O acompanhamento médico é essencial. “Vai de consultas periódicas, exames de ultrassom para ver se a doença está controlada e não se espalhou, indicação de hormônios, analgésicos e anti-inflamatórios para tratar a dor”, pondera Mauricio.

No entanto, as medicações não reduzem o foco da condição. “Para remover os focos, apenas com a videolaparoscopia, cirurgia minimamente invasiva, ou cirurgia robótica”, esclarece.

Embora a descoberta precoce favoreça o tratamento, o especialista elucida que o diagnóstico leva de sete a 10 anos, visto que os sintomas são facilmente confundidos com outras condições de saúde.

Também não há um método preventivo determinado para a doença; ele varia conforme o tipo de endometriose e a região em que está localizada. Contudo, o médico aconselha a prática de atividade física e uma alimentação anti-inflamatória, fatores que contribuem para minimizar as dores.

Famosas que já revelaram ter endometriose

Em julho de 2022, Anitta compartilhou com seus seguidores e fãs nas redes sociais que foi diagnosticada com endometriose. De acordo com a cantora, ela descobriu a doença após sentir dores intensas, inclusive após as relações sexuais.

“Minha cirurgia está marcada e aqui fica meu apelo por mais informações para as mulheres. Mais acesso, mais interesse geral em cuidar do corpo feminino, para que a gente possa ser livre e conseguir se cuidar”, relatou a artista, que operou da endometriose no mesmo ano.

Além de Anitta, outras famosas já revelaram ter endometriose:

Giovanna Ewbank

Giovanna Ewbank se submeteu a uma cirurgia para tratamento da endometriose. Em uma entrevista de 2007, a apresentadora revelou que descobriu que tinha endometriose após sentir um desconforto durante a relação sexual.

Gabriela Pugliesi

Ao fazer um relato nas redes sociais, Gabriela Pugliesi contou que conseguiu engravidar do primeiro filho apesar da doença: “Além de ter engravidado sem nenhum tratamento, sem nada, eu tinha endometriose. Ou seja, gente, quando é para ser, é, não tem nada para atrapalhar”, disse a influenciadora.

Isabella Santoni

A atriz compartilhou com os seguidores no Instagram, em setembro do ano passado, que sofre da doença: “Estou recebendo muitas mensagens de mulheres jovens que também têm endometriose. Quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, melhor é o tratamento. Então, procure seu médico”, iniciou. “Eu sempre tive muita cólica, mas achava que era normal. Aí, fui a uma médica e ela disse que eu não devia tomar os remédios que tomava todo mês”, contou a atriz.

Larissa Manoela

Em setembro do ano passado, Larissa Manoela fez uma live no Instagram e lembrou dos episódios dolorosos que viveu. “O mais importante de ter compartilhado algo tão pessoal da minha vida foi saber que posso inspirar outras mulheres a também fazerem uma pesquisa profunda. Quem tem endometriose, ou acha que tem, sabe como é viver com isso”, disse a atriz da Globo.

Patrícia Poeta

Na manhã desta sexta-feira (08), o programa Encontro, da Globo, repercutiu o relato de Anitta, que revelou ter sido diagnosticada com endometriose. Ao comentar sobre a saúde da cantora, Patrícia Poeta também contou que sofre com a doença: “Descobri recentemente que tenho endometriose. E por que estou falando isso? Às vezes a dor não se manifesta tanto e você vai descobrir lá na frente… Às vezes as pessoas demoram 40 anos para descobrir e foi o meu caso”, relatou a apresentadora na atração.

Tatá Werneck

Em 2019, Tatá Werneck contou que estava se preparando para fazer a cirurgia de endometriose, quando descobriu que estava grávida. Segundo a apresentadora, o diagnóstico foi uma surpresa.

Wanessa Camargo

“Eu sempre tive muitas cólicas e isso já era um sinal da endometriose. Com acompanhamento médico, tomava pílula contínua até que não pude mais evitar a intervenção cirúrgica”, contou Wanessa Camargo à Ana Maria Braga, no programa Mais Você.