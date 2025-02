Merz celebra vitória na Alemanha; Scholz cita ‘noite amarga’

BERLIM, 23 FEV (ANSA) – O líder da União Democrata Cristã (CDU), Friedrich Merz, celebrou a vitória do partido nas eleições legislativas na Alemanha, com base nos resultados de pesquisas de boca de urna.

“Bem-vindos a esta histórica noite de 23 de fevereiro de 2025. Nós vencemos essas eleições”, declarou Merz em um discurso na capital Berlim. “Quero dizer uma coisa aos nossos competidores: enfrentamos uma dura campanha eleitoral, mas agora precisamos conversar entre nós para formar um governo capaz de agir”, salientou o líder da CDU, que precisará de alianças para obter maioria parlamentar.

“O mundo lá fora não vai nos esperar, precisamos agir rapidamente. O mundo precisa perceber que a Alemanha é governada de modo confiável”, disse.

Já o secretário-geral da CDU, Carsten Linnemann, afirmou que a coalizão “semáforo” (sociais-democratas, verdes e liberais) foi “liquidada”. “Os eleitores querem que o chanceler seja Friedrich Merz”, acrescentou.

Por sua vez, o chanceler da Alemanha e líder do Partido Social-Democrata (SPD), Olaf Scholz, admitiu a “noite amarga” para a legenda de centro-esquerda. “Isso precisa ser dito de forma clara”, destacou ele, que enviou “felicitações” a Merz pela vitória Pelos números das pesquisas de boca de urna, a CDU deve precisar do apoio do rival SPD para reproduzir a chamada “Grande Coalizão”, porém pode ser necessária ainda uma terceira legenda para assegurar maioria no Parlamento. (ANSA).