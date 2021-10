Meryl Streep se une a grande elenco em nova série da Apple

Meryl Streep e outros grandes atores se unirão na nova série da Apple chamada ‘Extrapolations’. A série terá oito episódios e abordará como as mudanças climáticas irão afetar nossos relacionamentos, família, trabalho e fé. Outros atores confirmados para a série são Kit Harington (Game of Thrones), David Schwimmer (Friends) e Matthew Rhys (The Americans).

A série, que ainda está em produção, será dirigida por Scott Burns e será veiculada pela plataforma Apple TV+. Ainda estão no elenco Sienna Miller (The Loudest Voice); Tahar Rahim (The Looming Tower); Daveed Diggs (Expresso do Amanhã) e Gemma Chan (Humans). Meryl Streep não participa de nenhum projeto de televisão desde Big Little Lies.

Ainda não há data de estreia.

