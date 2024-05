Meryl Streep, modelo de estrela hollywoodiana, recebe homenagem em Cannes

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/05/2024 - 10:30 Para compartilhar:

A americana Meryl Streep, que recebe nesta terça-feira (14) uma Palma de Ouro em Cannes por sua trajetória artística, é possivelmente a atriz mais respeitada de sua geração.

Ao 74 anos, ela acumula um recorde de prêmios e construiu uma filmografia de clássicos modernos ao longo de seis décadas, de dramas como “O Franco Atirador”, “A Mulher do Tenente Francês” e “Kramer vs. Kramer”, até sucessos mais familiares como o musical “Mamma Mia!” e “O Diabo Veste Prada”.

Suas habilidades vocais frequentemente fizeram a diferença, desde o sotaque dinamarquês em “Entre Dois Amores” até sua perfeita interpretação de Margaret Thatcher em “A Dama de Ferro”.

Seu sotaque polonês impecável em “A Escolha de Sofia” confundiu até mesmo os moradores do local da filmagem, que acreditaram que ela era uma compatriota.

Ao longo do caminho, adquiriu outras habilidades, como quando praticou violino seis horas por dia durante oito semanas para filmar “Música do Coração”.

Streep já admitiu que seus esforços poderiam levá-la longe demais. Seu método para interpretar a diretora de uma revista de moda em “O Diabo Veste Prada” rendeu muito elogios, mas a levou a manter um semblante frio inclusive longe das câmeras, uma experiência “horrível” que prometeu não repetir.

A devoção pela carreira artística rendeu à atriz um recorde de 21 indicações ao Oscar e três estatuetas, um recorde de oito Globos de Ouro, dois Baftas (premiação do cinema britânico) e muitos outros.

Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, ela surpreendentemente tem poucas filmes fracassados entre suas mais de 60 participações na tela grande.

Suas aparições recentes em filme como “Não Olhe para Cima” também renderam elogios.

– ‘A família vem primeiro’ –

Streep nunca se deixou levar pela fama, preferindo viver discretamente em sua casa, onde criou quatro filhos.

“Ser famosa interfere em muitas coisas”, disse uma vez. “Minha família realmente está em primeiro lugar. Sempre esteve e sempre estará”.

Nascida como Mary Louise Streep em junho de 1949, filha de um executivo farmacêutico de Nova Jersey e uma mãe artista comercial, Streep estudou em uma escola de elite e começou a atuar em peças de teatro.

Ela continuou sua trajetória na prestigiosa faculdade de artes Vassar College. Estudou Inglês e Teatro, antes de ganhar uma bolsa para estudar Drama em Yale, onde se formou em 1975.

No mesmo ano, estreou na Broadway com “Trelawny of the Wells”, peça pela qual recebeu excelentes críticas. Dois anos depois, estreou no cinema com o drama da Segunda Guerra Mundial, “Julia”.

Sua carreira deslanchou. Em dois anos foi aclamada em três diferentes filmes: “O Franco Atirador”, “Kramer vs. Kramer” e “Manhattan” de Woody Allen.

– Ausente de Cannes durante décadas –

Surpreendentemente, esteve em Cannes apenas uma vez, quando ganhou o prêmio de Melhor Atriz por “Um Grito no Escuro”, em 1989.

“Por seus quase cinquenta anos de cinema e por suas muitas obras primas, Meryl Streep se tornou parte de nosso imaginário coletivo, de nosso amor compartilhado pelo cinema”, afirmaram os organizadores do festival em um comunicado.

Streep disse em um comunicado que sentia-se “imensamente honrada” de receber a Palma de Ouro honorária na cerimônia de abertura do festival.

“Estar à sombra dos que foram homenageados antes é uma experiência tão humilde quanto emocionante”, disse.