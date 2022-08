Mertens se despede dos torcedores do Napoli após 9 anos

Ansa 04/08/2022 - 8:35 Compartilhe

ROMA, 4 AGO (ANSA) – Em um vídeo publicado na quarta-feira (3) nas redes sociais, o atacante Dries Mertens fez uma reflexão sobre sua longa passagem pelo Napoli e se despediu dos torcedores da equipe italiana.

Visivelmente emocionado, o experiente jogador belga agradeceu aos napolitanos pelo apoio durante os anos que permaneceu no clube azzurro. O centroavante, contudo, afirmou que o fim do casamento foi “apenas um adeus”.

“Queridos napolitanos, eu sabia que esse dia chegaria, mas não imaginava o quão difícil seria dizer adeus. Essa cidade me adotou, amou e apoiou. Os recordes e vitórias estarão nos livros, mas as pessoas permanecerão no meu coração e estou muito feliz que meu filho, Ciro, nasceu aqui. Nápoles foi minha casa, se tornou uma parte de mim e decidi manter minha residência no Golfo. Só posso agradecer a todos, não saí como gostaria mas para mim não é uma despedida, é apenas um adeus”, disse o jogador.

Mertens disputou quase 400 jogos pelo Napoli e ajudou a equipe a vencer duas Copas da Itália e uma Supercopa Italiana. Além disso, o belga se transformou no maior artilheiro de todos os tempos do time ao balançar as redes 148 vezes, mais do que os ídolos Diego Maradona e Marek Hamsik.

O casamento entre clube e jogador foi abruptamente encerrado em julho, após o contrato de Mertens não ter sido renovado, apesar de sua vontade de permanecer em Nápoles. A saída do belga manchou ainda mais a relação da torcida do Napoli com o presidente da agremiação, Aurelio De Laurentiis.

Livre no mercado de transferências, Mertens ainda não decidiu sua próxima equipe, mas já teria recusado uma proposta da Juventus, segundo a imprensa local. Equipes como Galatasaray, Monza, Trabzonspor, Salernitana e Royal Antwerp sonham em ter o jogador de 35 anos de idade. (ANSA).

