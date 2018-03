Merkel troca ministro das Relações Exteriores em novo governo

BERLIM, 08 MAR (ANSA) – O social-democrata Heiko Maas será o próximo ministro das Relações Exteriores da Alemanha, substituindo seu correligionário Sigmar Gabriel, que não fará parte do novo governo da chanceler conservadora Angela Merkel.

A troca no comando da diplomacia alemã foi anunciada nesta quinta-feira (8), em meio ao processo de definição do gabinete de Merkel, que juntará sua legenda, a União Democrata-Cristã (CDU), com o Partido Social-Democrata (SPD), na chamada “Grande Coalizão”.

Maas é ministro da Justiça desde dezembro de 2013 e ocupará o cargo que estava destinado ao ex-líder do SPD, Martin Schulz, que costurara a aliança com Merkel, mas foi pressionado internamente a desistir do Ministério das Relações Exteriores – ele havia prometido não repetir a coalizão com a CDU durante a campanha nem integrar o mesmo gabinete da chanceler.

Gabriel, liderança histórica do SPD, havia entrado em atrito com Schulz justamente por causa do comando da diplomacia alemã.

