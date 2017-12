Merkel se reúne com social-democratas visando formação do governo

A chanceler alemã, a conservadora Angela Merkel, se reunia na noite desta quarta-feira (13) com o líder dos social-democratas (SPD) alemães para estudar uma possível aliança de governo e tirar o país da incerteza, quase três meses depois das legislativas.

O encontro com Martin Schulz e o líder dos conservadores bávaros, Horst Seehofer, começou por volta das 19h00 locais em uma sala do Parlamento alemão.

Não está previsto nenhum anúncio ao final da reunião, já que seus protagonistas consideram esta primeira rodada de conversações um encontro informal.

Merkel está impaciente por chegar a um acordo com o SPD. “Não exagero se digo que o mundo espera que possamos agir”, declarou a chanceler no começo da semana, após vencer as eleições de 24 de setembro com margem insuficiente para governar.

A dirigente conservadora, que busca um governo apoiado pela maioria da Câmara dos Deputados, depende agora das conversações com o SPD, após o fracasso de suas negociações com os liberais e os verdes.

Ao contrário dos conservadores, que têm pressa para estabelecer as conversações, o SPD, debilitado pelos resultados negativos nas legislativas, procrastinam, apesar de seus delegados terem dado seu aval às negociações com Merkel.