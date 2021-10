Merkel se despede do papa e de Draghi em viagem a Roma

O papa Francisco recebeu, nesta quinta-feira (7) no Vaticano, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, um encontro de despedida da líder após 16 anos no poder e que inclui uma reunião em Roma com seu aliado europeu, o primeiro-ministro italiano Mario Draghi.

A dirigente alemã se reuniu pela sétima vez com o pontífice argentino em seu escritório privado no palácio apostólico, com quem conversou por 45 minutos e depois trocou presentes.

A líder alemã, filha de um pastor protestante, que chegou em Roma no dia anterior, também planeja uma série de reuniões na cidade, com uma agenda intensa, que inclui um almoço com Draghi em um restaurante com vista espetacular da Cidade Eterna.

Merkel e Draghi trabalharam lado a lado por anos, especialmente na crise do euro, quando o reconhecido economista italiano dirigia o Banco Central Europeu e teve que tomar medidas ousadas.

Depois de 16 anos históricos no poder, Merkel está se retirando da política, mas permanecerá provisoriamente enquanto seus sucessores negociam a formação de um novo governo.

A chanceler alemã iniciou o dia com uma visita à sede da influente revista jesuíta La Civiltá Cattolica, durante a qual conversou com o religioso alemão Hans Zollner, entre os maiores especialistas para a proteção dos menores que sofreram abusos, um tema prioritário para a Igreja Católica alemã após ter sido abalada por escândalos de pedofilia.

À tarde, participará do encontro internacional “Povos irmãos, Terra futura. Religiões e culturas em diálogo”, organizado pelo movimento católico Comunidade de San Egidio no Coliseu de Roma e na qual também participarão o papa Francisco, Bartolomé I, patriarca ecumênico de Constantinopla, Justin Welby, arcebispo de Canterbury, Pinchas Goldschmidt, presidente da Conferência de Rabinos Europeus, assim como Mohammed Eldwainy, vigário do Grande Imã de al-Azhar, entre outros.

