Merkel faz primeira visita ao campo de Auschwitz

BERLIM, 6 DEZ (ANSA) – A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, fez nesta sexta-feira (6) uma visita ao campo de concentração nazista de Auschwitz, na Polônia. Em 14 anos no governo, esta é a primeira vez que a líder compareceu ao local símbolo do Holocausto, onde milhares de judeus foram exterminados. O último chanceler alemão a visitar Auschwitz foi Helmut Kohl, em 1995. Merkel foi recebida pelo primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, e pelo diretor da Fundação Auschwitz-Birkenau, Piotr Cywinski.

Vestida totalmente de preto, Merkel atravessou lentamente o portão de entrada do campo de concentração, onde fica a famosa inscrição em alemão “Arbeit macht frei” (“o trabalho liberta”, em tradução livre). Sua visita coincide com um aumento do antissemitismo e o avanço de movimentos e partidos de extrema-direita na Alemanha. O jornal alemão “Bild” classificou a visita de Merkel como “um momento histórico”. (ANSA)