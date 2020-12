Merkel endurece lockdown até janeiro para conter pandemia

BERLIM, 13 DEZ (ANSA) – A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, anunciou neste domingo (13) um endurecimento do lockdown no país a partir da próxima quarta-feira (16) para fazer frente ao avanço da pandemia do novo coronavírus.

Após uma reunião com governadores, Merkel disse que o regime mais restritivo ficará em vigor ao menos até o dia 10 de janeiro, englobando todo o período das festas de fim de ano.

“As medidas estabelecidas em 2 de novembro não foram suficientes. Sabemos que o sistema sanitário já está muito atarefado, então precisamos de ações urgentes”, afirmou a chanceler.

A principal mudança do chamado “lockdown duro” é o fechamento de todos os comércios varejistas que não sejam considerados essenciais, excluindo apenas lojas de alimentos e itens de primeira necessidade e farmácias.

Além disso, não haverá mais obrigação de presença nas escolas, que terão de oferecer aulas a distância o máximo possível, e ficam proibidas reuniões na rua e a venda de fogos de artifício no Ano Novo.

A Alemanha está atualmente em um regime de “lockdown parcial”, com fechamento de restaurantes, museus e áreas de lazer. O objetivo do governo é fazer o índice de novos casos em sete dias voltar a um patamar inferior a 50 para cada 100 mil habitantes.

De acordo com o monitoramento da Universidade Johns Hopkins, dos EUA, o país teve cerca de 183 contágios por 100 mil habitantes na última semana.

A Alemanha totaliza 1,34 milhão de casos e 21,9 mil óbitos na pandemia, sendo que a última quinta-feira (10) foi o dia com mais mortes no país desde o início da crise, com 604.

“Houve longas tratativas sobre os detalhes porque hoje a situação é diversa. O coronavírus está fora de controle”, comentou o governador da Baviera, Markus Söder. Até a semana passada, os estados resistiam em adotar medidas mais duras.

“Bergamo está mais próxima do que se imagina. Para impedir isso, devemos agir de modo adequado”, acrescentou Söder, em referência ao epicentro da pandemia na Itália. (ANSA).

