Merkel diz que Draghi é aliado para estabilidade europeia

BERLIM, 15 FEV (ANSA) – A chanceler alemã, Angela Merkel, voltou a se manifestar nesta segunda-feira (15) sobre o novo primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, e ressaltou o caráter “europeísta” e voltado para a cooperação internacional.

“Ele entra no cargo em um momento no qual é importante haver uma cooperação internacional próxima e marcada pela confiança, seja no plano bilateral ou na Europa. Convicto europeu, ele já atuou com sucesso no passado pela unidade e pela estabilidade da Europa”, escreveu Merkel em nota divulgada por seu porta-voz, Steffan Seibert.

Além de parabenizar o economista, com quem Merkel trabalhou enquanto Draghi era presidente do Banco Central Europeu (BCE), a chanceler afirmou que continuará na estrada cooperação e do aprofundamento das relações entre Itália e Alemanha.

Merkel havia se pronunciado no sábado (13), horas depois do juramento do novo premiê, e destacou que os dois países trabalhariam unidos “por um multilateralismo que ofereça aos nossos jovens um futuro melhor”.

Draghi assumiu a função no sábado, colocou fim a uma crise política que durou um mês e liderará um governo formado por forças populistas, de esquerda, direita e extrema-direita. Esse é o 67º governo italiano em quase 75 anos de República. (ANSA).

Veja também