PALERMO, 23 AGO (ANSA) – Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros identificaram há poucos minutos o corpo sem vida da última pessoa desaparecida no naufrágio do veleiro de luxo na costa de Palermo, capital da Sicília.

Trata-se de Hannah Lynch, a filha de 18 anos do magnata britânico, Mike, que desapareceu na tragédia ocorrida na última segunda-feira (19).

Segundo as autoridades, os mergulhadores estão recuperando o corpo da menina para levá-lo de volta à superfície. (ANSA).