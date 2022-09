Merentiel volta a ser aproveitado e pode ser peça importante em nova decisão do Palmeiras

Parceria Lance & IstoÉ 04/09/2022 - 7:00 Compartilhe







O ataque do Palmeiras voltou a mostrar efetividade no empate em 2 a 2 com o RB Bragantino, fora de casa, pelo Brasileirão. Quase dois meses após novos centroavantes estrearem, considerados como soluções, Merentiel foi quem deu números finais ao jogo e demonstrou confiança para as novas decisões do time.

O uruguaio foi contratado pelo Verdão como camisa 9 vindo do Defensa y Justicia-ARG, com vínculo assinado até o meio de 2026. Sem ter uma sequência desde a estreia, em julho, o atacante estava há oito partidas sem ser aproveitado, o que gerou inúmeras críticas de parte da torcida nas redes sociais.

Agora, somando 87 minutos em campo pelo clube alviverde, o centroavante conseguiu finalizar duas vezes e, em uma delas, acertar o gol contra o time de Bragança Paulista.

Apesar de ter um estilo de jogo um pouco mais tímido que o do companheiro de contratação Flaco López, Miguel Merentiel conseguiu reunir todas as caraterísticas de um centroavante na jogada do primeiro tento com a camisa palmeirense: domínio preciso, posicionamento correto e boa finalização.

Em entrevista coletiva após a partida, o treinador Abel Ferreira explicou os poucos minutos do atleta em campo, além de reforçar que existe uma confiança enorme em cima do camisa 9.

– Não é fácil ser treinador ou jogador. Jogador trabalha para esperar e ter oportunidade. Merentiel chegou, se preparou. Temos que dar tempo. Ele sabe que confiamos nele, que eu confio nele. Entrou para ajudar e foi o que fez. Um grande gol, um grande passe do Luan. Pra mim o mais importante é, quando o jogador não joga, ele saber que o treinador confia nele. Ele só tem que fazer uma coisa: estar preparado. Eu gosto muito dos jogadores que falam dentro do campo, não daqueles que falam fora. Espero que os jogadores que eu coloco em campo nos deem respostas – disse o português.

Precisando reverter o placar desfavorável de 1 a 0 para o Athletico-PR, pela semi da Libertadores, o comandante palmeirense pode apostar em Merentiel, tendo em vista que Flaco López também ainda deve ser trabalhado e lapidado.

Resta saber quais serão as escolhas de Abel para uma nova decisão da equipe e se o uruguaio está pronto para assumir a responsabilidade de uma posição carente que, agora, conta com bons nomes e precisa ser cada vez mais eficaz.

