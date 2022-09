Merentiel fala em ‘desabafo’ após marcar seu primeiro gol pelo Palmeiras

Parceria Lance & IstoÉ 03/09/2022 - 21:42 Compartilhe







O Palmeiras visitou o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid neste sábado (3), em Bragança Paulista, e buscou o empate após ter dois gols de desvantagem no placar. Aos 26 minutos do segundo tempo, Miguel Merentiel, que entrou no decorrer da partida, garantiu o placar final de 2 a 2.

– Vinha trabalhando muito para ter minutos. Hoje pude entrar e marcar. O importante era ganhar, buscamos até o final. Para nós, o importante são os três pontos. Temos que trabalhar e melhorar – disse o centroavante após a partida.

O atacante uruguaio foi contratado pelo Palmeiras na janela da metade de 2022 e assumiu a camisa 9 do clube. Há oito jogos ele não era escalado pelo técnico Abel Ferreira — que alegava excesso de timidez no atleta — porém recebeu oportunidade e comemorou de forma efusiva após balançar as redes pela primeira vez no Alviverde.

– É um desabafo quando você faz um gol após bastante tempo. Agora vamos seguir trabalhando – contou.

Apesar do empate, o Palmeiras segue líder no Brasileirão, com 51 pontos conquistados, e volta a jogar na próxima terça-feira (6) diante do Athletico-PR, no Allianz Parque, em duelo válido pela partida de volta da semifinal da Libertadores.

