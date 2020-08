‘Merecíamos vencer’, diz Lopetegui após título do Sevilla na Liga Europa Técnico espanhol levou o clube andaluz à sexta conquista da Liga Europa na história

O Sevilla é o dono da Liga Europa. Nesta sexta-feira, o clube espanhol bateu a Inter de Milão na final da competição europeia e conquistou o sexto título de sua história no torneio. Após o jogo, o técnico Julen Lopetegui celebrou a título da equipe andaluz.

– A minha emoção é muito grande porque trabalhamos muito e merecíamos vencer uma equipa fantástica como a Inter. Estamos muito felizes com o nosso trabalho nestes últimos três meses. Agradeço muito pelo que trabalham e transmitem. O hino diz que esta equipa nunca desiste e é verdade. Estou muito feliz – disse Lopetegui.

O técnico mandou um recado aos torcedores do clube espanhol, que não puderam estar presentes no estádio por conta da pandemia do novo coronavírus, e disse para que os fãs celebrem muito a conquista.

– Ser capaz de conviver com as dificuldades e superá-las. Para mim é uma alegria imensa. Temos um clube magnífico. Peço aos torcedores do Sevilla que o celebrem com sabedoria.

