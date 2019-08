“Merecia respeito”, desabafa Ana Canãs após ser atingida por ovo em show

View this post on Instagram

me jogaram um OVO da platéia no último show. após cantar as quatro primeiras músicas do show – que falam abertamente sobre a sexualidade feminina e a derrubada do patriarcado, um ovo atravessou o palco e explodiu no chão. confesso que, na hora, fui atingida pela energia agressiva de alguém que simplesmente quis me ferir, ainda mais em cima do palco, um lugar sagrado, mágico. foi como um choque de realidade da mediocridade atravessando o portal cósmico da arte e que espreita atentamente nossos movimentos libertários e plurais. alguém que, provavelmente, premeditou o ato, guardando um ovo na bolsa. OU SEJA: estamos incomodando. x anônimx escolheu um momento de fala – sobre a despadronização dos corpos e a beleza das mulheres reais, para realizar o seu "ataque". nós já tínhamos sofrido tentativa de censura em shows (homens invadiram a house mix ameaçando desligar o som da mesa), já reviraram meu camarim e jogaram meus pertences no chão, já ameaçaram chamar a polícia enquanto eu cantava "lambe-lambe" na passagem de som. mas um ovo, confesso que nunca. na hora, em cima do palco, respirei fundo e convidei a pessoa a se retirar do show caso não concordasse com as idéias, mas que eu não permitiria que nos agredissem porque ali era um espaço do AMOR. e que eu merecia respeito. por ser mulher, por ser artista e estar fazendo o meu trabalho. felizmente, esse show realizado na feira literária de mucugê na chapada diamantina foi um dos shows mais bonitos do ano! o público baiano me emocionou diversas vezes cantando todas as músicas e manifestando carinho extremo. inúmeras crianças agarradas na beira do palco, sorrindo, gritando e uma delas chegou a amarrar o meu tênis enquanto eu cantava. então… àqueles que semeiam ódio, desafeto, agressão, ignorância e atos de violência, digo e repito: aqui nós plantamos o AMOR ❤️ a arte, a cultura, a poesia, a equidade, o respeito e a beleza de um mundo onde todxs tem direito à felicidade. aquelxs não podem suportar a idéia de um mundo assim, guardem seus ovos, voltem pra casa e melhorem. que uma LUZ atinja os seus corações. sou vegana mas faço desse ovo um omelete de amor pra geral 🍳❣️ + + + foto @thiagogamah