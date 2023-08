‘Merecia mais’, diz Gabi Luthai em meio a rumores de separação com Teo Teló

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/08/2023 - 1:11 Compartilhe

Gabi Luthai usou o Instagram nesta segunda-feira, 28, para desabafar sobre seu estado atual com um longo texto. Cunhada de Michel Teló, a cantora é casada com Teo Teló, mas enfrenta rumores de separação e já posou sem aliança na rede social.

“Me sinto como se mais uma vez as circunstâncias escolhessem por mim/Mas no fundo eu sei que só estou colhendo frutos/Das minhas próprias escolhas/Das renúncias que fiz de mim mesma/De todas as vezes que eu senti e oprimi/De todas as vezes que eu sabia que merecia mais, mas mesmo assim optei por seguir com pouco/Por todas as vezes que aceitei menos do que merecia/Em várias relações da minha vida pessoal e profissional”, escreveu.

E completou: “Ainda bem que a gente sempre pode mudar e ser aquilo que a gente realmente nasceu pra ser! Mudar não é ruim, é necessário! Quem permanece o mesmo já desistiu, afinal, o mundo está sempre em movimento, por que você não estaria?”

Nos stories da rede social, Gabi ainda respondeu questionamentos de fãs, sem deixar explícito se realmente se separou do marido.

“Foram muitas mudanças e questionamentos nos últimos meses”, escreveu, em um.

“Estava cansada de fingir que estava tudo bem”, desabafou, em outro.

Veja:

Em outro post, fãs ainda notaram que Gabi não usava sua aliança de casamento. Confira:

