‘Merecem tratamento preferencial’, diz Charles Barkley sobre imunização dos jogadores da NBA e NFL

Membro do Hall da Fama da NBA, Charles Barkley considera que os atletas da NBA e da NFL devem ter prioridade na vacinação contra a Covid-19, já que, segundo a estrela do basquete, o quanto eles pagam em impostos devem ser levado em conta.

No programa “Inside The NBA”, os praticantes da atração discutiam os problemas da liga após o jogo entre Golden State Warriors 104 x 114 Denver Nuggets na noite de quinta-feira (14), quando Barkley resolveu dar sua opinião sobre o atual momento do basquete em meio à crise sanitária.

“Precisamos de 300 milhões de tiros [vacinas], dar mil para alguns jogadores da NBA … jogadores da NFL, jogadores de hóquei”, disse Barkley. “Por mais impostos que esses jogadores paguem, eles merecem algum tratamento preferencial”, afirmou.

Charles ainda insistiu na sua tese e disse não acreditar que cerca de mil vacinas destinadas aos jogadores seriam algum benefício para os atletas em detrimento da prioridade de imunização para idosos ou pessoas do grupo de risco. O ex-jogador ainda frisou que a atitude manteria viva a temporada.

Exemplo de sucesso no combate á Covid-19 na última temporada, a NBA tem enfrentado problemas com o número crescente de atletas infectados, o que já resultou no adiamento de pelo menos 10 jogos. Além disso, a liga teve de alterar seus protocolos de saúde e segurança após 16 jogadores testarem positivo para a doença.

Confira o vídeo na íntegra (em inglês):

... Is Charles Barkley drunk? pic.twitter.com/RC2cKik5q6 — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 15, 2021

