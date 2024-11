Mercosul e UE se preparam para nova rodada de negociações

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/11/2024 - 12:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 24 NOV (ANSA) – Os negociadores do Mercosul e da União Europeia se preparam para a reta final das tratativas para um acordo de livre comércio entre os dois blocos, tema negociado há 25 anos e que ainda é alvo de questionamentos dos dois lados do Atlântico.

Uma rodada de negociações está programada para 26 a 29 de novembro, em Brasília, e pode abrir caminho para o anúncio de um acordo em vista da cúpula de líderes do Mercosul, em 5 e 6 de dezembro, no Uruguai, apesar da forte oposição da França, onde agricultores têm realizado protestos contra o pacto comercial.

Alemanha e Espanha são favoráveis ao acordo, enquanto o premiê francês, Michel Barnier, tentará jogar suas últimas cartas em 5 de dezembro, quando será recebido em Roma pela premiê da Itália, Giorgia Meloni.

Agricultores europeus temem a concorrência de produtos agropecuários do Mercosul com preços baixos devido a requisitos ambientais e sanitários menos rigorosos. No bloco sul-americano, no entanto, essa postura é vista como protecionista contra concorrentes mais competitivos. (ANSA).