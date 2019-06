Mercosul e UE ‘estão muito perto de um acordo’, diz Macri

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, confirmou no início da tarde desta quinta-feira, 6, que Mercosul e União Europeia “estão muito perto de um acordo”, conforme já tinha dito mais cedo o ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes. “O Mercosul está chegando aos 30 anos e nesses 30 anos o mundo mudou”, afirmou, durante cerimônia com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro.

Ambos assinaram declaração conjunta de política nuclear e memorando de entendimento em assuntos de mineração e na área de bioenergia e energia.

Direitos humanos

A questão dos direitos humanos também esteve em pauta. Segundo Macri, em reunião de trabalho Brasil e Argentina ratificaram “compromisso com a defesa de direitos humanos e o combate ao tráfico”. “Também falamos do compromisso que temos com a democracia, nesse duro momento que estão vivendo os venezuelanos. Faremos todo o possível para ajudar a restabelecer a democracia”, disse.