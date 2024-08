Mercosul e China retomam diálogo com objetivo de ‘fortalecer’ laços

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/08/2024 - 23:34 Para compartilhar:

Altos representantes do Mercosul e da China retomaram nesta segunda-feira (12) as conversas com o objetivo de aprofundar sua relação, em um encontro promovido pelo Uruguai, atual presidente pro tempore do bloco sul-americano e entusiasta de um tratado de livre comércio (TLC) com o gigante asiático.

Seis anos após a última reunião, também realizada em Montevidéu, a VII rodada do Mecanismo de Diálogo entre o Mercosul e a China foi liderada pelo subsecretário de Relações Exteriores do Uruguai, Nicolás Albertoni.

Em declarações aos jornalistas, Albertoni disse que a China se comprometeu a apresentar nos próximos meses um esboço de plano “para o que chamou de fortalecimento do diálogo”.

“Ainda que o acesso aos mercados esteja no horizonte,” o tema comercial gera posições diferentes entre os países, razão pela qual a China propôs uma lógica de “avançar em temas de sensibilidades decrescentes”, explicou o vice-chanceler uruguaio.

Participaram do encontro delegados de igual cargo dos quatro países fundadores do Mercosul: Leopoldo Shaores (Argentina), Maria Laura da Rocha (Brasil) e Patricia Frutos (Paraguai), além da vice-chanceler chinesa Hua Chunying.

“Sabemos que há alguns que querem esperar mais tempo, outros que, como nós, querem avançar amanhã, e isso que interpretamos do lado chinês é um caminho do meio que nos agrada bastante”, assegurou.

“O diálogo de hoje [segunda-feira] não é um passo menor”, enfatizou Albertoni.

O Uruguai tem insistido para que o Mercosul alcance um TLC com a China, e até iniciou conversas de forma bilateral com Pequim. Isso causou tensões dentro do bloco regional, que ainda não conseguiu concluir o acordo com a União Europeia que negocia há mais de duas décadas.

A meta não é fácil de alcançar: o Paraguai não mantém relações com a China, já que reconhece Taiwan, algo que Pequim não tolera.

Albertoni disse que esse tema “efetivamente esteve sobre a mesa” na segunda-feira, mas “em um clima absolutamente respeitoso” e “não” como um obstáculo.

“Tudo o que se discutiu foi o copo cheio, ou seja, aquilo que nos une”, destacou.

Fundado em 1991, o Mercosul é o principal receptor de investimentos estrangeiros na América do Sul e tem um PIB de 2,86 trilhões de dólares.

No último semestre de 2023, a China foi o principal destino das exportações e das importações do Mercosul, segundo o mais recente relatório estatístico da secretaria do bloco.

O Mecanismo de Diálogo entre o Mercosul e a China teve sua primeira reunião em 1997, e outras ocorreram em 1998, 2000, 2003, 2004 e 2018.