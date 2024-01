Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/01/2024 - 18:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 10 JAN (ANSA) – Em nota, o Mercosul condenou os atos de violência em meio à emergência interna que atinge o Equador.

“Os Estados Partes do Mercosul expressam sua solidariedade ao povo e ao governo do Equador, assim como seu respaldo irrestrito à institucionalidade democrática desse país, no marco do respeito aos direitos humanos”, diz o texto, creditando a violência a “grupos relacionados ao crime organizado transnacional”. (ANSA).

