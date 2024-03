Merck aposta em medicamento contra hipertensão para diversificar vendas; ação salta 4% em NY

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/03/2024 - 14:46 Para compartilhar:

A Merck está fazendo uma grande aposta de que o seu novo medicamento, aprovado ontem nos EUA para uma doença pulmonar potencialmente fatal, ajudará a empresa a evitar um rápido declínio da receita na etapa final desta década .

O medicamento, que será vendido sob o nome Winrevair, trata uma doença chamada hipertensão arterial pulmonar, que afeta quase 40 mil pessoas nos EUA. Em 2021, a Merck pagou US$ 11,5 bilhões pela empresa que desenvolveu o medicamento. Alguns analistas estimam vendas em até US$ 7,5 bilhões por ano.

A Merck conta com o desempenho de grande sucesso. Mais de 40% da receita da empresa farmacêutica, cerca de US$ 25 bilhões no ano passado, vem do tratamento contra o câncer Keytruda. A imunoterapia é o medicamento mais vendido no mundo. A principal patente da Merck nos EUA expira em 2028, abrindo a porta para versões de baixo custo consumirem as vendas.

O Winrevair será listado pelo preço de US$ 14 mil por frasco, que para cerca de dois terços dos pacientes será a quantia dada a cada três semanas. Isso se traduz em cerca de US$ 242 mil por um ano inteiro, embora a Merck tenha dito que o custo varia de acordo com o paciente porque a dosagem é baseada no peso.

A Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês) aprovou o Winrevair como terapia complementar a outros medicamentos para hipertensão arterial pulmonar, comumente conhecida como HAP.

A doença é um tipo de pressão alta causada por obstruções nas pequenas artérias dos pulmões. Causa falta de ar e fadiga, diminui a capacidade de exercício e pode ser fatal sem tratamento. É mais comum em mulheres de 30 a 60 anos.

Winrevair, também conhecido pelo seu nome genérico sotatercept, utiliza uma nova abordagem para atacar a causa subjacente da HAP. Atua impedindo a proliferação de células nas paredes das artérias que levam a obstruções.

Em meio à notícia da aprovação, a ação da Merck subia 4,62% e liderava os ganhos entre os componentes do Dow Jones.

