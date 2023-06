Mercenários russos se rebelam e ameaçam avançar para Moscou

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/06/2023 - 10:01 Compartilhe

ROMA, 24 JUN (ANSA) – O líder da organização paramilitar privada russa Grupo Wagner declarou neste sábado (24) insurreição armada contra o comando militar russo e afirmou que suas tropas tomaram instalações militares em uma cidade no sul da Rússia.

A atitude foi tomada após o grupo de mercenários acusar o Ministério da Defesa da Rússia de promover um ataque contra a própria organização, supostamente matando diversos de seus membros.

Yevgeny Prigozhin garantiu que suas tropas irão “destruir tudo que estiver no seu caminho”. “Continuamos, chegaremos até o fim”, disse ele em mensagem de áudio publicada no Telegram, ressaltando que “a guerra civil começou oficialmente”.

De acordo com o líder paramilitar, seus membros entraram em território russo pela região de Rostov, logo após o grupo derrubar um helicóptero do Exército russo.

Prigozhin ainda desafiou o Kremlin e prometeu marchar até Moscou com seus 25 mil homens prontos para morrer se o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, não aceitar conhecê-lo.

Segundo ele, este não é um golpe militar, mas uma marcha por justiça e suas ações não interferem de forma alguma nas tropas.

Moscou, por sua vez, teve sua segurança reforçada, principalmente em prédios ligados ao governo e infraestruturas “críticas”, informou a agência Tass.

“As medidas de segurança em Moscou foram fortalecidas. Todas as instalações críticas, sedes do governo e infraestrutura de transporte foram colocadas sob proteção reforçada”, acrescentou a publicação, acrescentando que as unidades especiais da Guarda Nacional Russa foram colocadas em alerta total.

O prefeito da capital russa anunciou que medidas “antiterrorismo” estão sendo tomadas depois que o chefe do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, declarou oficialmente guerra aos líderes militares do país.

“Em conexão com as informações que chegam a Moscou, medidas antiterroristas estão sendo tomadas com o objetivo de fortalecer a segurança”, disse Sergei Sobyanin nas redes sociais.

Conforme comunicado do Departamento de Imprensa e Relações Públicas do Serviço Federal de Segurança da Rússia, citado pela RIA Novosti, a Praça Vermelha e o Mausoléu de Lenin estarão fechados para visitantes em 24 de junho “devido aos acontecimentos”.

O general do Exército da Rússia, Vladimir Alekseev, primeiro vice-chefe da inteligência militar russa, definiu os ataques do líder de Wagner como “um golpe de estado”, “uma facada nas costas do país e do presidente”.

“Só o presidente pode nomear o mais alto comando das Forças Armadas e vocês estão tentando usurpar o poder dele. Isso é um golpe”, enfatizou o general. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias