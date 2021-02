Mercedes-EQ Formula E Team leva carro elétrico à cidade inteligente Equipe levou belga Stoffel Vandoorne para guiar automóvel pelas ruas de NEOM, que fica no noroeste da Arábia Saudita

Antes da estreia da temporada 2021 do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E, marcada para a próxima sexta-feira, em Diriyah, na Arábia Saudita, a Mercedes-EQ Formula E Team levou o belga Stoffel Vandoorne para guiar o carro elétrico pelas ruas da cidade inteligente de NEOM, que fica no noroeste do país árabe.



O atual vice-campeão da Formula E acelerou seu Mercedes-EQ Silver Arrow 02 ao longo da Magna Road com o Mar Vermelho como pano de fundo e todas as inovações da comunidade sustentável, que se tornou referência para o futuro. Stoffel Vandoorne e a Mercedes-EQ Formula E Team fizeram história ao levar pela primeira vez um carro elétrico à NEOM.

– Foi uma experiência fantástica visitar a NEOM pela primeira vez. É ótimo trabalhar ao lado de um parceiro que compartilha nosso objetivo de ajudar a criar um futuro mais sustentável. A localização por si só foi espetacular, um lugar incrível para dirigir o carro! – disse o belga.

Alimentado pela tecnologia de armazenamento de bateria da Vestas, o carro pode apontar futuro. A NEOM e a montadora buscam estabelecer novos padrões em sustentabilidade e infraestrutura de mobilidade elétrica.

– Estamos muito satisfeitos por termos recebido uma equipe esportiva de classe mundial na NEOM. É crucial, como parte de nossa ambição, nos tornarmos um centro de excelência esportiva e um participante importante no cenário mundial. Com a abertura da temporada em Diriyah se aproximando, estamos entusiasmados em apoiar a equipe e esperamos continuar trabalhando juntos – reforçou Jan Paterson, diretor executivo de esportes da NEOM.

A NEOM promete ter mais de um milhão de residentes de todo o mundo nos próximos anos, com destaque para turismo, mobilidade, sustentabilidade, esporte e centros de pesquisa. Florian Lennert, diretor de mobilidade da NEOM, diz que será um laboratório vivo global e um centro de inovação para sistemas de mobilidade sustentável”.

– Estamos ajudando a criar um futuro sustentável para o mundo, contribuindo para um ambiente mais limpo. O desenvolvimento e o aprimoramento das tecnologias de propulsão elétrica desempenham um papel crucial em nossa visão de mobilidade multimodal com emissão zero e, por isso, temos o prazer de apoiar a Mercedes-EQ Fórmula E Team em seus esforços de inovação – explicou ele.

O piloto Stoffel Vandoorne foi o vencedor do último ePrix da temporada 2020, ajudando sua equipe a terminar em terceiro lugar no mundial de construtores. Neste ano, o belga terá novamente o holandês Nyck de Vries como companheiro de time. A abertura da competição terá rodada dupla e ambas as provas serão realizadas à noite.

– Será um fim de semana interessante de corridas. É um dos circuitos mais complicados do mundo e vai testar os pilotos ainda mais, visto que é o primeiro formato de prova noturna que experimentamos. Já tivemos sucesso na Arábia Saudita no passado e vamos tentar pegar pódios que conquistamos durante a dupla jornada da temporada passada – finalizou Stoffel Vandoorne.

