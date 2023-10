Mercedes Classe E 2024 terá TikTok e câmera de selfie integrados

A Mercedes-Benz, há muito conhecida por sua maestria na fabricação de sedans de luxo, lança um novo marco na indústria automobilística com o Classe E 2024. O especialista em carros de alto padrão Fabio Dutra de Souza compartilha sua análise sobre esse modelo que promete redefinir o conceito de luxo, conectividade e inovação.

Visual agressivo e motores híbridos eficientes

O Classe E sempre foi uma referência de elegância e sofisticação, mas o ano de 2024 marca uma virada de página em sua história. Abandonando seu ar mais comedido, o novo Classe E apresenta um visual audacioso e agressivo, atraindo olhares por onde passa.

Contudo, as verdadeiras estrelas deste lançamento são os novos motores híbridos, que demonstram o compromisso da Mercedes com a eficiência energética e o desempenho excepcional.

TikTok de fábrica e câmera de selfie integrada

Uma das características mais marcantes do novo Classe E é a integração do TikTok diretamente de fábrica, tornando-o o primeiro carro do mundo a oferecer essa experiência.

Além disso, a inclusão de uma câmera de selfie a bordo é uma inovação que promete auxiliar executivos em reuniões e encontros de negócios. Essa combinação de entretenimento e funcionalidade representa uma adaptação inteligente à era digital.

Conectividade para o mundo profissional

Outras adições notáveis incluem a chegada do WebEx e do Zoom, integrados na central multimídia do veículo, oferecendo uma plataforma ideal para reuniões e videoconferências, tornando-o um aliado valioso para os profissionais modernos.

Assistência ao motorista e luxo incomparável

Além dessas características inovadoras, o novo Classe E 2024 continua a oferecer recursos avançados de assistência ao motorista, reforçando a segurança e a comodidade. Naturalmente, o luxo, que é uma marca registrada da linha Classe E, está presente em todos os detalhes do veículo.

O lançamento aconteceu nas últimas semanas, tanto na carroceria sedan quanto na versão perua. A perua será um híbrido plug-in, enquanto o sedan contará com motores de 4 ou 6 cilindros movidos a gasolina ou diesel. Detalhes como preços ainda não foram revelados pela Mercedes, mas o modelo atual tem um ponto de partida de quase R$ 574 mil no Brasil.

