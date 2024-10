Mercedes-Benz tem forte queda no lucro do 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/10/2024 - 8:35 Para compartilhar:

A Mercedes-Benz sofreu forte queda no lucro do terceiro trimestre em meio a um ambiente econômico desafiador e feroz concorrência da China. Entre julho e setembro, a montadora alemã teve lucro líquido de 1,72 bilhão de euros, representando cerca de metade do ganho de 3,72 bilhões de euros apurado em igual período do ano passado. Na mesma comparação, a receita caiu 6,7%, a 34,53 bilhões de euros.

Os resultados ficaram abaixo das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de 1,93 bilhão de euros e receita de 36,29 bilhões de euros.

Por volta das 8h10 (de Brasília), a ação da Mercedes-Benz caía 1,9% na Bolsa de Frankfurt. Fonte: Dow Jones Newswires.