Mercedes-Benz anuncia novo veículo sedã elétrico e deve ser desafio pa

A Tesla enfrenta um novo desafio da Mercedes-Benz, que apresentou o novo projeto de um sedã elétrico em um salão do automóveis na Alemanha. A Mercedes-Benz disse que o seu projeto de sedã elétrico – denominado CLA Class – tem um alcance de mais de 466 milhas (cerca de 749 quilômetros), com base nos padrões globais da indústria. Isso é superior até mesmo à versão de longo alcance do sedã Modelo 3 da Tesla, que tem um alcance de 391 milhas (cerca de 629 quilômetros) na mesma base.

A Classe CLA é apenas um projeto no momento. A produção está prevista para o próximo ano, com o carro sendo o primeiro de um novo segmento totalmente elétrico de veículos básicos da Mercedes-Benz, incluindo dois novos SUVs.

A Mercedes-Benz mais do que duplicou as vendas de veículos elétricos a bateria no ano passado, para 117.800, representando quase 6% do total das suas vendas de veículos a clientes no varejo. Isso a deixa como um pequeno player ao lado das mais de 1,3 milhão de entregas da Tesla em 2022, mas a Mercedes-Benz pretende vender veículos 50% elétricos até 2025 e ser totalmente elétrica até 2030. Fonte: Dow Jones Newswires.

