Mercedes apresenta o seu novo carro para disputar a temporada 2025 de Fórmula 1

A Mercedes apresentou nesta segunda-feira o carro que vai utilizar para a disputa da temporada 2025. Segundo a escuderia, o modelo “W16” vai trazer algumas alterações importantes em relação ao ano passado. Chefe da equipe, Toto Wolf disse que a escuderia trabalhou firme nesse novo projeto. O dirigente afirmou ainda que a iniciativa pretende ser um “divisor de águas” na história da escuderia e não conseguiu esconder o seu entusiasmo.

“Abrimos uma nova era emocionante na história da nossa equipe e do automobilismo da Mercedes em 2025. Estamos trabalhando embasados no incrível legado da nossa herança e mal podemos esperar para entrar na pista e correr. A temporada passada foi competitiva e, embora tenhamos conquistado várias vitórias, estamos todos focados em buscar novos triunfos de forma mais consistente”, comentou.

O desempenho da Mercedes no ano passado deixou a equipe com o quarto lugar no Mundial de Construtores. Ao longo do ano, que mais uma vez teve o piloto holandês Max Verstappen (da Red Bull) como campeão, a escuderia conseguiu vencer quatro corridas.

“Tivemos ganhos na pré-temporada, mas só saberemos onde estamos na primeira corrida na Austrália. Temos uma escala empolgante para nos ajudar a atingir nossos objetivos. Ambos os pilotos progrediram em nosso programa júnior e isso é uma justificativa do nosso comprometimento em apoiar e desenvolver pilotos”, disse Wolff.

Na apresentação, Wolff aproveitou para externar as qualidades de George Russell na busca pelo título mundial da categoria em 2025. “George provou que é um dos melhores pilotos do grid, capaz de competir pelo lugar mais alto do pódio se pudermos dar a ele um carro em condições. Como piloto principal, ele vai liderar a equipe”, afirmou.

Já sobre Kimi Antonelli, ele foi mais cauteloso, mas não menos confiante Numa evolução do jovem piloto. “Kimi tem todo o talento necessário para conseguir resultados de alto nível. Mas esta temporada, inevitavelmente, será de aprendizado”, disse Wolff.

O ano de 2025 vai ser de mudanças significativas para equipe. Com a saída de Lewis Hamilton para a Ferrari, Russell foi alçado à condição de piloto principal. Para completar o time de pilotos, a equipe apostou no jovem italiano Kimi Antonelli de 18 anos.