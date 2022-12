Mercados suspiram de alívio após discurso de Powell, mas turbulência pode estar à frente

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 01/12/2022 - 9:03 Compartilhe

Por Davide Barbuscia e David Randall

(Reuters) – As ações e títulos dos Estados Unidos saltaram após um discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, na quarta-feira, mas alguns investidores acreditam que uma recessão iminente pode limitar os ganhos em ambas as classes de ativos.

Embora os preços dos ativos tenham sido prejudicados pelos aumentos dos juros do Fed neste ano, o ímpeto esteve do lado dos ganhos nas últimas semanas. O S&P 500 subiu quase 14% em relação aos menor nível de outubro, enquanto o rendimento do Treasury de referência de 10 anos, que é inverso ao preço, caiu cerca de 3,6%, de um pico de 15 anos de 4,3% no início deste ano.

A reação imediata ao discurso de Powell na quarta-feira evidenciou o humor otimista dos investidores. O S&P 500 subiu mais de 3% depois que Powell disse que o Fed pode reduzir o ritmo dos aumentos de juros já em dezembro, embora tenha alertado que há pouca clareza sobre o quanto os juros precisarão subir enquanto o banco central norte-americano luta contra a pior inflação em décadas.

Ainda assim, alguns participantes do mercado acreditam que os recordes de semanas nas ações e títulos estão fadados a esmorecer, reversão que aconteceu com vários outros movimentos de recuperação este ano. O S&P 500 acumula queda de 14,4% em 2022.

Os próximos relatórios de emprego e inflação nos EUA -previstos para 2 e 13 de dezembro, respectivamente- podem se tornar obstáculos de curto prazo se não mostrarem que os aumentos de juros que o banco central já fez este ano esfriaram suficientemente a economia.

Os preços ao consumidor nos EUA subiram menos do que o esperado em outubro, reforçando a visão de que a inflação está diminuindo.

Mais à frente, alguns dos maiores bancos de Wall Street agora estão prevendo que o aperto da política monetária do Fed trará uma recessão no próximo ano.

A inversão da curva de rendimentos dos Treasuries -um sinal que precedeu recessões anteriores- fortaleceu previsões de contração. O rendimento do Treasury de dois anos ultrapassou recentemente o do Treasury de 10 anos por sua maior margem desde 2000.

Entre os bancos que prevêem uma desaceleração está o Bank of America, cujos analistas veem um S&P 500 amplamente estável, à medida que os mercados lidam com o “choque da recessão”.

O BlackRock Investment Institute disse na quarta-feira que, embora seja provável uma recessão, “as avaliações das ações ainda não refletem os danos futuros”. Eles também estão subponderados em títulos do governo de longo prazo, apostando que é improvável que os bancos centrais parem de cortar as taxas em uma desaceleração se a inflação continuar alta.

Até que ponto as preocupações econômicas impactam o clima otimista de curto prazo do mercado ainda não se sabe. O S&P 500 negociou na quarta-feira acima de sua média móvel de 200 dias pela primeira vez desde abril, um movimento que alguns investidores que acompanham os gráficos veem como um sinal de força das ações no curto prazo.

(Reportagem de Davide Barbuscia e David Randall; Reportagem adicional de Saqib Iqbal Ahmed, Sinead Carew e Ira Iosebashvili)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias