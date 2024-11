Mercados recebem favoravelmente o retorno de Trump à Casa Branca

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/11/2024 - 9:20 Para compartilhar:

O dólar disparou, as Bolsas de valores subiram e o bitcoin bateu um recorde nesta quarta-feira (6), após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos que, segundo analistas, poderá reacender a inflação.

O republicano Donald Trump retorna à Casa Branca após derrotar a sua rival, a democrata Kamala Harris, quatro anos depois de perder para Joe Biden.

“Até agora, os mercados seguem o mesmo cenário da vitória de Trump em 2016: as ações sobem enquanto os títulos do Tesouro americano de longo prazo são vendidos em antecipação à expansão fiscal”, observa Gordon Shannon, gestor de carteira da TwentyFour Asset Management.

A atenção dos mercados deveria “concentrar-se nas consequências inflacionárias das tarifas e da redução da imigração”, acrescenta.

Dólar dispara

O dólar subiu em relação à maioria das outras moedas. Por volta das 10h55 (horário local), subia 1,66%, a US$ 1,0751 por euro. O Dollar Index, que compara o dólar a uma cesta de moedas, atingiu seu nível mais alto desde o início de julho, em 105.311 pontos.

Por outro lado, “no México, a preocupação com possíveis aumentos nas tarifas afunda o peso”, comentam os analistas do Saxo Bank.

A moeda mexicana perdeu 2,68%, para 20,65 pesos por dólar.

Bitcoin em nível recorde

O bitcoin registrou um aumento de 6,86%, a 73.905 dólares (427 mil reais), depois de ter alcançado um novo recorde de 75.371,67 dólares (435 mil reais), encorajado pela perspectiva de flexibilização regulatória em caso de vitória definitiva de Donald Trump.

Bolsas europeias surpreendem

Wall Street se prepara para abrir em alta, de acordo com os contratos futuros de índices de ações, que dão uma indicação das tendências antes do início da sessão.

Por volta das 11h55 GMT (08h55 em Brasília), o Dow Jones ganhava 2,95%, o índice ampliado S&P 500 avançava 2,30% e o Nasdaq, índice de ações de tecnologia, 1,76%, segundo esses contratos futuros.

As ações da Tesla subiram quase 15% nesta quarta-feira nas negociações anteriores à sessão de Wall Street, impulsionadas pelo apoio do seu proprietário, Elon Mask, a Donald Trump.

Pouco se sabe sobre a futura administração Trump, mas o novo presidente já declarou que confiaria a responsabilidade de uma auditoria ao Estado americano a Elon Musk, que gastou mais de 110 milhões de dólares (636 milhões de reais) da sua fortuna na campanha do republicano.

Nas Bolsas europeias, os índices estão em alta: Paris avançava 1,39%, Frankfurt 0,84%, Milão 0,62% e Londres 1,25%. Por outro lado, Madri recuava 1,72%.

“Esta reação é surpreendente e contraintuitiva com o retorno de Trump”, comentou Alexandre Baradez, chefe de análise de mercado da IG France.

Isso ocorre porque “com a chegada de Donald Trump à Casa Branca, os produtos europeus poderão enfrentar grandes desafios, já que o presidente indicou claramente que iria impor tarifas significativas”, explica John Plassard, especialista em investimentos da Mirabaud.

O republicano quer aumentá-las entre 10% e 20% para todos os produtos que entram nos Estados Unidos e até 60% para os que vêm da China, inclusive 200% para alguns tipos de mercadorias.

Aumenta o rendimento da dívida

No mercado secundário de títulos, onde se troca a dívida já emitida, as taxas de juros da dívida pública americana a 10 anos subiam 4,44% por volta das 10h55 GMT (07h55 no horário de Brasília), contra 4,27% no fechamento do dia anterior, e a dois anos a taxa subiu para 4,26%, ante 4,18%.

É um sinal de que o mercado espera “um crescimento mais forte e talvez uma inflação mais elevada”, uma combinação que poderá “desacelerar, ou mesmo interromper, os cortes de taxas planejados pelo banco central dos EUA [Fed]”, afirma Stephen Dover, diretor do Franklin Templeton Institute. A próxima reunião das autoridades do Fed acontecerá na quarta e quinta-feira.

Em Wall Street, os bancos americanos registraram fortes subidas, incentivados pelo aumento das taxas de juros da dívida pública. JP Morgan ganhou 6,63% nas negociações pré-sessão; Bank of America, 7,93%; Citigroup 8,21%; Goldman Sachs, 7,01% e Wells Fargo, 8,62%.

