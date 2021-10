Mercados peruanos comemoram mudança em gabinete após saída de premiê de extrema esquerda

Por Marco Aquino

LIMA (Reuters) – Os mercados de câmbio e ações do Peru subiam fortemente nesta quinta-feira, parecendo aplaudir uma remodelação parcial do gabinete pelo presidente Pedro Castillo, que substituiu seu primeiro-ministro de extrema esquerda por uma funcionária vista como mais moderada.

A moeda peruana, o sol, saltava 1,2%, após descer a uma mínima recorde no dia anterior em meio a incertezas políticas e confrontos dentro do governo do segundo maior produtor mundial de cobre.

Castillo empossou Mirtha Vásquez, uma ex-chefe de esquerda do Congresso, como primeira-ministra na quarta-feira, substituindo Guido Bellido, cujo estilo ousado abalou investidores e o Congresso liderado pela oposição do país andino.

O movimento sugeriu uma mudança em direção ao centro para a jovem administração de Castillo, depois que ele assumiu o poder no fim de julho prometendo sacudir o setor de mineração e aumentar gastos. Seu governo tem sido uma mistura de moderados e políticos de extrema esquerda aliados de seu partido marxista-leninista Peru Livre.

Um índice de ações peruanas saltava mais de 5%, enquanto os títulos soberanos denominados em dólares se valorizavam ao longo da curva, com o título para 2031 em alta de mais de 1 ponto, a 99,987 centavos por dólar, patamar mais alto desde 27 de setembro.

