Mercados monetários moderam apostas em aumentos de juros pelo BCE em meio a temores de recessão

(Reuters) – Os mercados monetários reduziram nesta terça-feira as apostas sobre o aumento total dos juros pelo Banco Central Europeu (BCE) neste ano e em 2023 devido a temores de recessão.

Os participantes do mercado estimam que uma desaceleração econômica devido ao aumento dos preços de energia e possível queda na inflação tirarão alguma pressão do banco central para que aumente os custos de empréstimo.

Atualmente, eles estão precificando um total de 1,37 ponto percentual de alta nas taxas do BCE em 2022, abaixo do 1,45 ponto precificado na segunda-feira. Para 2023, o mercado vê 1,80 ponto percentual de aperto até o final do ano, de cerca de 1,95 ponto previsto no dia anterior.

(Por Stefano Rebaudo)