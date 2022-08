Mercados elevam apostas de alta de 75 pontos-base na taxa de juros pelo BCE

Estadão Conteúdo 30/08/2022 - 13:51 Compartilhe

A maior parte dos investidores do mercado financeiro aposta em um aumento de 75 pontos-base na taxa de juro na zona do euro pelo Banco Central Europeu (BCE). De acordo com dados da Refinitiv, 67% dos entrevistados apostam neste cenário.

A reunião de política monetária do BCE está marcada para 8 de setembro.

Na sexta-feira, as chances de um aumento dessa magnitude já haviam saltado de 24% para 48%, após matéria da Reuters sobre alguns dirigentes do BCE quererem discutir a possibilidade de um ajuste mais agressivo.