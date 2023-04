Mercados da China caem pela 5ª sessão consecutiva em meio a preocupações sobre recuperação

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 25/04/2023 - 7:31 Compartilhe

XANGAI (Reuters) – As ações da China fecharam em queda pela quinta sessão consecutiva nesta terça-feira, para a mínima em cerca de um mês, depois que dados destacaram uma recuperação econômica desigual, ao mesmo tempo em que investidores se preocupam com riscos geopolíticos persistentes.







O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 0,5%, enquanto o índice de Xangai teve baixa de 0,32%. O Índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 1,71%.

O sentimento do investidor permaneceu fraco depois que os dados da última terça-feira mostraram que a recuperação econômica após a reabertura das restrições contra a Covid foi desigual, apesar de um forte crescimento no primeiro trimestre, derrubando os índices referenciais de ações do continente por cinco sessões consecutivas.

Investidores estrangeiros venderam quase 5 bilhões de iuanes (722,9 milhões de dólares) em ações chinesas por meio do Stock Connect pelo terceiro dia consecutivo nesta terça-feira.

O mercado também estava preocupado com as restrições dos Estados Unidos aos investimentos em tecnologia, disseram analistas.

Essa preocupação arrastou os gigantes da tecnologia listados em Hong Kong para uma queda de 3,5%, com a Meituan caindo 4,4%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,09%, a 28.620 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,71%, a 19.617 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,32%, a 3.264 pontos.







. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,50%, a 3.962 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,37%, a 2.489 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,64%, a 15.370 pontos.







. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,84%, a 3.296 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,11%, a 7.322 pontos.







