Mercados convergem para aposta em alta mais agressiva de juros pelo Fed na quarta-feira

LONDRES (Reuters) – Investidores aumentaram drasticamente apostas de que o Federal Reserve elevará as taxas de juros em 75 pontos-base em vez de 50 pontos-base na quarta-feira, uma mudança nas expectativas que alimentou uma violenta liquidação nos mercados mundiais.

As expectativas de uma alta de 75 pontos-base na reunião de junho saltaram para 96,5% nesta terça-feira, de apenas 3,9% há uma semana, de acordo com a ferramenta Fedwatch da CME.





Consequentemente, as expectativas de uma alta de 50 pontos-base na quarta-feira caíram para menos de 4%, de uma aposta certa uma semana antes..

Investidores temem que um incremento de 75 pontos-base, que seria a maior desde 1994, impacte negativamente a avaliação das ações, principalmente as de tecnologia, e comprometa a recuperação no pós-pandemia.

A liquidação de segunda-feira confirmou um chamado mercado em baixa para o índice de ações S&P 500, que caiu mais de 20% em relação ao recorde de fechamento mais recente.

O Fed conclui reunião de política monetária de dois dias na quarta-feira com a informação, divulgada no fim da semana passada, de que os preços ao consumidor dos EUA subiram em maio no ritmo mais rápido desde 1981.

Alguns bancos de investimento, incluindo o Goldman Sachs, disseram que agora esperam aumentos de 75 pontos-base em junho e julho e, em seguida, acréscimo de 50 pontos-base em setembro. A TD Securities projeta o mesmo orçamento de aumentos de juros em junho e julho.

(Por Julien Ponthus)