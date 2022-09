Mercado vê espaço para gasolina mais barata

Estadão Conteúdo 05/09/2022 - 7:00 Compartilhe

Embora atendam as pressões do Planalto, as reduções de preços da gasolina anunciadas pela Petrobras estão respaldadas por critérios técnicos, segundo especialistas ouvidos pelo Estadão/Broadcast. E, mais do que isso, há espaço para novas quedas no preço do insumo. O mesmo não acontece com o diesel, cujos preços da Petrobras estão acima da paridade internacional (PPI), mas têm pouca margem de manobra em função da alta volatilidade das cotações.







Segundo o analista Pedro Shinzato, da StoneX, a redução de 7% na gasolina na semana passada respeitou os preços de paridade internacional e poderia ter sido ainda maior. Em seus cálculos, o litro da gasolina em refinarias da Petrobras estava R$ 0,62 acima do PPI e, após o reajuste, ainda ficou R$ 0,36 mais caro que o preço de referência.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.