Mercado vê chance mais forte de corte de 225 pb nos juros do Fed até o fim de 2025, mostra CME

23/08/2024 - 12:09

A plataforma do CME Group atualizou nesta sexta-feira, 23, pela primeira vez, a precificação da curva futura para a evolução dos juros norte-americanos até o final do ano que vem. As chances ainda estão bem pulverizadas entre as várias hipóteses, mas a ferramenta mostra maior probabilidade (26,2%) de a taxa básica definida pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) cair do nível atual (entre 5,25% e 5,50%) até o intervalo entre 3,00% e 3,25% no fim de 2025 – ou seja, uma baixa acumulada de 225 pontos-base (pb).

Em seguida, o mercado embute 23,5% de possibilidade de haver uma redução de 250 pontos-base no período, comparado com 18,8% de risco de o corte ser de 200 pontos-base.

Há ainda 13,9% de chance de um afrouxamento bem mais agressivo, de 275 pontos-base.